كريستيانو رونالدو يخرج غاضبا ويتجاهل تين هاغ بعد رباعية برينتفورد في مانشستر يونايتد (فيديو)

أظهر فيديو تم تداوله عقب المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد ضد برينتفورد، اليوم السبت، غضبا كبيرا من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبدا رونالدو غاضبا من الهزيمة الثقيلة لفريقه وأخذ يتمتم ببعض الكلمات، حيث أشارت تقارير إلى أنه رفض أيضا التوجه للجماهير وتقديم الاعتذار لهم مثلما فعل باقي زملائه، بل إنه في طريق خروجه من الملعب مر بجانب مدربه إريك تين هاغ وتجاهل مصافحته.

وحسب ما ذكره صامويل لوكهرست، صحفي موقع ”مانشستر إيفينينغ نيوز“، فإن ستيف مكلارين طلب من رونالدو الذهاب لتحية جماهير مانشستر يونايتد.. ولكن اللاعب البرتغالي لم يستمع لنصيحته وتبادل معه بعض الكلمات قبل أن يتجه نحو غرفة خلع الملابس.

وأصبح تين هاغ أول مدرب يخسر أول مباراتين له مع مانشستر يونايتد منذ 1921.

تلقى مانشستر يونايتد أربعة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة للمرة السادسة منذ بداية الموسم الماضي مقابل 13 مرة في كل المواسم منذ موسم 92-93.

وأطلق مشجعو مانشستر يونايتد صافرات الاستهجان نحو لاعبيهم بعد الهزيمة الكبيرة أمام بريتفورد.

واستقبل مانشستر يونايتد المتعثر أربعة أهداف في أول 35 دقيقة ليخسر 4-صفر في ضيافة برنتفورد وتستمر البداية الكارثية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وخسر يونايتد للمرة السابعة على التوالي في الدوري خارج أرضه، وتأكد سقوطه قبل الاستراحة بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة للاعبين.

وبدأ مهرجان الأهداف في الدقيقة العاشرة عندما سمح الحارس ديفيد دي خيا بدخول تسديدة سهلة من جوش داسيلفا إلى مرماه.

McClaren advising Ronaldo to go over to the fans but Ronaldo not having it. Exchanges some words with him and then heads for the tunnel. #mufc

— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) August 13, 2022