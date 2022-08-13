ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يحتل المركز الأخير بعد سقوطه أمام برينتفورد

أرسل فريق برينتفورد نظيره مانشستر يونايتد لقاع جدول الإنجليزي بعد فوزه عليه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وتقدم برينتفورد بـ4 أهداف في النصف ساعة الأولى من اللقاء، عبر بيليندا جوشوا دا سيلفا في الدقيقة العاشرة، وماتياس يانسين في الدقيقة 18، وبن مي في الدقيقة 31، وبريان مبيومو مع الدقيقة 35.

وجاء الهدف الأول لبرينتفورد عبر خطأ كبير من دي خيا، بعدما سدد دا سيلفا كرة أرضية ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، مرت بغرابة من بين أحضان الحارس الإسباني وسكنت الشباك.

Manchester United are bottom of the Premier League table… pic.twitter.com/sAkFgS6KGl — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 13, 2022

ومن ثم أخطأ دي خيا أيضا في لقطة الهدف الثاني وذلك أثناء تنفيذ ركلة مرمى، بعدما فضل التمرير إلى كريستيان إريكسن تحت الضغط على حدود المنطقة، ليفتكها يانسين ويسدد بسهولة في الشباك.

وسجل أصحاب الأرض الهدف الثالث عن طريق بن مي بخطأ مشترك من الدفاع والحارس، ثم سجل بريان مبيومو الهدف الرابع من انفراد صريح تحت أنظار الدفاع الأحمر.

يذكر أن مانشستر يونايتد خسر في الجولة الأولى على ملعبه أولد ترافورد، بالسقوط أمام برايتون بنتيجة (2-1).

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة كأساسي واستمر في الملعب حتى النهاية، وحاول التسجيل وتقليص الفارق ولكن بلا جدوى.

وبهذه النتيجة، وصل برينتفورد للمركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يقبع مانشستر يونايتد في مؤخرة الجدول دون رصيد من النقاط.