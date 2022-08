ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يحتل المركز الأخير بعد سقوطه أمام برينتفورد

أرسل فريق برينتفورد نظيره مانشستر يونايتد لقاع جدول الإنجليزي بعد فوزه عليه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وتقدم برينتفورد بـ4 أهداف في النصف ساعة الأولى من اللقاء، عبر بيليندا جوشوا دا سيلفا في الدقيقة العاشرة، وماتياس يانسين في الدقيقة 18، وبن مي في الدقيقة 31، وبريان مبيومو مع الدقيقة 35.

وجاء الهدف الأول لبرينتفورد عبر خطأ كبير من دي خيا، بعدما سدد دا سيلفا كرة أرضية ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، مرت بغرابة من بين أحضان الحارس الإسباني وسكنت الشباك.

Manchester United are bottom of the Premier League table… pic.twitter.com/sAkFgS6KGl

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 13, 2022