أرقام سلبية لمانشستر يونايتد بعد تأخره برباعية أمام برينتفورد

حقق مانشستر يونايتد أرقاما سلبية سيئة بعد تأخره برباعية نظيفة في الشوط الأول في مواجهة برينتفورد مساء السبت في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر يونايتد، بصورة سيئة للغاية خلال الشوط، ليتلاعب به برينتفورد مستغلا الوضع الدفاعي المأساوي للفريق وهفوات الحارس ديفيد دي خيا، ليضرب مرماه بـ4 أهداف.

وبحسب أرقام شبكة ”سكواكا“، استقبلت شباك مانشستر 4 أهداف في الشوط الأول من مباراة في البريميرليغ خارج ملعبه، للمرة الأولى في تاريخه.

كما سجل برينتفورد 4 أهداف في الشوط الأول من مباراة في البريميرليغ، للمرة الأولى في شوط واحد خارج ملعبه، بحسب أرقام ”سكاي سبورتس“.

كما استقبل مانشستر يونايتد 6 أهداف في أول مباراتين في الدوري.

وذكرت شبكة ”BBC“ أن برينتفورد أصبح ثالث فريق يسجل أربعة أهداف ضد مانشستر يونايتد في الشوط الأول من مباراة في الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن الفريق الأول هو توتنهام في أكتوبر 2020، والثاني ليفربول في أكتوبر 2021.

3 – Brentford are just the third side to score four goals against Manchester United in the first half of a Premier League game after Tottenham in October 2020 and Liverpool in October 2021. Dreamland. #BREMNU pic.twitter.com/uy4nQryf8h — OptaJoe (@OptaJoe) August 13, 2022

وكان مانشستر يونايتد قد خسر مباراته الأولى في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي أمام برايتون بهدفين لهدف، على ملعب الأولد ترافورد.

وتقدم برينتفورد بـ4 أهداف في النصف ساعة الأولى من اللقاء، عبر بيليندا جوشوا دا سيلفا في الدقيقة العاشرة وماتياس يانسين في الدقيقة 18، وبن مي في الدقيقة 31 وبريان مبيومو مع الدقيقة 35.

وجاء الهدف الأول لبرينتفورد عبر خطأ كبير من دي خيا، بعدما سدد دا سيلفا كرة أرضية ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، مرت بغرابة من بين أحضان الحارس الإسباني وسكنت الشباك.

ومن ثم أخطأ دي خيا أيضا في لقطة الهدف الثاني وذلك أثناء تنفيذ ركلة مرمى، بعدما فضل التمرير إلى كريستيان إريكسن تحت الضغط على حدود المنطقة، ليفتكها يانسين ويسدد بسهولة في الشباك.

وسجل أصحاب الأرض الهدف الثالث عن طريق بن مي بخطأ مشترك من الدفاع والحارس، ثم سجل بريان مبيومو الهدف الرابع من انفراد صريح تحت أنظار الدفاع الأحمر.