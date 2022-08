أرقام سلبية لمانشستر يونايتد بعد تأخره برباعية أمام برينتفورد

حقق مانشستر يونايتد أرقاما سلبية سيئة بعد تأخره برباعية نظيفة في الشوط الأول في مواجهة برينتفورد مساء السبت في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر يونايتد، بصورة سيئة للغاية خلال الشوط، ليتلاعب به برينتفورد مستغلا الوضع الدفاعي المأساوي للفريق وهفوات الحارس ديفيد دي خيا، ليضرب مرماه بـ4 أهداف.

وبحسب أرقام شبكة ”سكواكا“، استقبلت شباك مانشستر 4 أهداف في الشوط الأول من مباراة في البريميرليغ خارج ملعبه، للمرة الأولى في تاريخه.

كما سجل برينتفورد 4 أهداف في الشوط الأول من مباراة في البريميرليغ، للمرة الأولى في شوط واحد خارج ملعبه، بحسب أرقام ”سكاي سبورتس“.

كما استقبل مانشستر يونايتد 6 أهداف في أول مباراتين في الدوري.

وذكرت شبكة ”BBC“ أن برينتفورد أصبح ثالث فريق يسجل أربعة أهداف ضد مانشستر يونايتد في الشوط الأول من مباراة في الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن الفريق الأول هو توتنهام في أكتوبر 2020، والثاني ليفربول في أكتوبر 2021.

3 – Brentford are just the third side to score four goals against Manchester United in the first half of a Premier League game after Tottenham in October 2020 and Liverpool in October 2021. Dreamland. #BREMNU pic.twitter.com/uy4nQryf8h

— OptaJoe (@OptaJoe) August 13, 2022