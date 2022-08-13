مانشستر يونايتد ضد برينتفورد.. دي خيا يفشل في التصدي للكرة بشكل غريب ويتسبب في هدف ثان بشباكه (فيديو)

تقدم فريق برينتفورد بهدف أول في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت على ملعب ”غريفين بارك“ ضمن مواجهات الأسبوع الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف برينتفورد عن طريق بيليندا جوشوا داسيلفا في الدقيقة 13، بعدما صوب كرة من خارج منطقة الجزاء ليفشل دي خيا، حارس يونايتد، في التصدي لها بغرابة وتمر من تحت يديه لتتهادى إلى الشباك.

Josh Da Siilva gives Brentford the lead against Man United after a huge mistake from David de Gea. What a shocker! #BREMUN #PremierLeague #Pl #Ronaldo pic.twitter.com/dXskyjvbor — World Sports ⑦ (@WorldSports__) August 13, 2022

كما تسبب دي خيا في خطأ فادح بعدما مرر الكرة برعونة لمدافع فريقه أمام منطقة الجزاء ليقتنصها ماثياس يانسين، لاعب برينتفورد، في الدقيقة 18 ويسكنها شباك يونايتد مباشرة.

وشهدت تشكيلة مانشستر يونايتد تواجد، كريستيانو رونالدو، للمرة الأولى أساسيا مع تين هاغ، مدرب الفريق، بعد مشاركته كبديل في مباراة الجولة الأولى.

ويسعى مانشستر يونايتد للفوز الأول هذا الموسم، بعد بداية مخيبة للآمال بالهزيمة على ملعبه وأمام جماهيره في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ضد برايتون بهدفين مقابل هدف.

ويأمل الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني للمان يونايتد تحسن النتائج خلال الموسم الجديد، من أجل إعادة فريقه إلى سابق عهده بالمنافسة بقوة على البطولات.

تاريخيا، التقى الفريقان في الدوري الإنجليزي من قبل مرتين، وجاءت المرتان في الموسم الماضي، حيث تغلب اليونايتد على منافسه، في المباراتين الأولى بنتيجة 3/1، والثانية بثلاثية نظيفة.

على الجانب الآخر، يدخل فريق برينتفورد مباراة اليونايتد، متسلحا بملعبه وجماهيره، ومنتشيا بالتعادل المثير الذي حققه الفريق أمام ليستر سيتي في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي.

كان مانشستر يونايتد أنهى الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي محتلا الترتيب السادس برصيد 58 نقطة، ويشارك الشياطين الحمر في بطولة الدوري الأوروبي، فيما احتل برينتفورد المركز الثالث عشر برصيد 46 نقطة.