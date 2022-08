مانشستر يونايتد ضد برينتفورد.. دي خيا يفشل في التصدي للكرة بشكل غريب ويتسبب في هدف ثان بشباكه (فيديو)

تقدم فريق برينتفورد بهدف أول في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت على ملعب ”غريفين بارك“ ضمن مواجهات الأسبوع الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف برينتفورد عن طريق بيليندا جوشوا داسيلفا في الدقيقة 13، بعدما صوب كرة من خارج منطقة الجزاء ليفشل دي خيا، حارس يونايتد، في التصدي لها بغرابة وتمر من تحت يديه لتتهادى إلى الشباك.

Josh Da Siilva gives Brentford the lead against Man United after a huge mistake from David de Gea. What a shocker! #BREMUN #PremierLeague #Pl #Ronaldo pic.twitter.com/dXskyjvbor

