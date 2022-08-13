ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. رودريغو مورينو يرتقي للصدارة

صعد رودريغو مورينو، نجم ليدز يونايتد، لصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد قيادته فريقه للتعادل مع ساوثهامبتون (2-2)، يوم السبت، في الجولة الثانية للبطولة.

تقدم ليدز بهدفي رودريغو خارج الأرض، لكن ساوثهامبتون انتفض وأدرك التعادل بفضل هدفي جو أريبو وكايل ووكر-بيترز.

وبدا أن ليدز سيخرج بالنقاط الثلاث قبل أن تنقلب المباراة رأسا على عقب، ليخفف ساوثهامبتون الضغوط على المدرب رالف هازنهوتل الذي تعرض لخسارة ثقيلة أمام توتنهام هوتسبير في الجولة الافتتاحية.

ولدى ليدز أربع نقاط من أول جولتين، مقابل نقطة وحيدة لساوثهامبتون.

وكان رودريغو مورينو قد سجل هدفا في مباراته الماضية ليصل رصيده إلى 3 نقاط في صدارة جدول ترتيب هدافي البريميرليغ، ويلاحقه ألكسندر ميتروفيتش نجم فولهام، وإيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، الذي لم يسجل في مواجهة فريقه اليوم ضد بورنموث، وغابرييل خيسوس نجم آرسنال، الذي سجل هدفين اليوم في شباك ليستر سيتي، وغابرييل مارتينيلي نجم آرسنال، وباسكال غروس نجم برايتون، وكل منهم لديه هدفان في جعبته.

يذكر أن مانشستر سيتي حامل اللقب فاز بسهولة 4-صفر على ضيفه بورنموث ليحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

ولم يهدر سيتا وقتا من البداية تحت أشعة الشمس القوية، ومرر إرلينج هالاند مهاجم النرويج، في ظهوره الأول على استاد الاتحاد، كرة حاسمة إلى زميله إيلكاي غوندوغان الذي افتتح التسجيل بعد 19 دقيقة.

وبعد 12 دقيقة، توغل كيفن دي بروين بالكرة ثم أطلق تسديدة منخفضة رائعة بوجه القدم الخارجي، لتصبح النتيجة 2-صفر.

وأضاف فيل فودن هدفا آخر قبل الاستراحة بعد تمريرة حاسمة من دي بروين، وبات السؤال حينها كم عدد الأهداف التي سيضيفها حامل اللقب.

وحصل هالاند على فرصة للتسجيل في الشوط الثاني، لكنه فشل في التعامل بشكل صحيح مع كرة عرضية من جاك غريليش.

وجاء الهدف الرابع بواسطة جيفرسون ليما بطريق الخطأ في مرماه قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وأصبح رصيد سيتي، الذي انتصر 2-صفر على وست هام يونايتد في الجولة الافتتاحية، ست نقاط من أول جولتين في صدارة المسابقة، مقابل ثلاث نقاط للفريق الوافد على دوري الأضواء.