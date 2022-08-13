ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يكتسح بورنموث.. وآرسنال يهزم ليستر سيتي

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره بورنموث بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”الاتحاد“، في إطار الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف مانشستر سيتي، إلكاي غوندوغان، ودي بروين، وفيل فودين، وجيفرسون ليرما (هدف في مرماه)، في الدقائق 19 و31 و37 و79.

وأصبح رصيد سيتي، الذي انتصر 2-صفر على وست هام يونايتد في الجولة الافتتاحية، ست نقاط من أول جولتين في صدارة المسابقة، مقابل ثلاث نقاط للفريق الوافد على دوري الأضواء.

وفي مباراة أخرى، أحرز غابرييل جيسوس مهاجم آرسنال الجديد هدفين وساهم في هدفين إضافيين، ليقود آرسنال للفوز 4-2 على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وهز جيسوس، المنضم من مانشستر سيتي هذا الصيف، الشباك في الدقيقتين 23 و35، قبل أن يصنع هدفين لزميله جرانيت تشاكا وغابرييل مارتينيلي في الشوط الثاني.

وسجل وليام صليبا مدافع آرسنال بطريق الخطأ في مرماه الهدف الأول لفريق ليستر في الدقيقة 53، وأضاف جيمس ماديسون هدفا بتسديدة أرضية قوية من زاوية ضيقة.

وأصبح رصيد آرسنال، الذي فاز 2-صفر على كريستال بالاس في افتتاح المسابقة، ست نقاط من أول جولتين، ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يملك ليستر نقطة واحدة.

أستون فيلا يتفوق 2-1 على إيفرتون

وفي مباراة أخرى، سجل داني إينغز والبديل إميليانو بوينديا،ليفوز أستون فيلا 2-1 على ضيفه إيفرتون ويحقق انتصاره الأول في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت في أجواء شديدة الحرارة.

وبعد الخسارة 2-صفر أمام بورنموث في الجولة الأولى من الموسم أعاد ستيفن جيرارد مدرب فيلا المدافع تايرون مينغز إلى تشكيلة البداية وقدم صاحب الأرض أداء قويا وتفوق على إيفرتون الذي يقوده المدرب فرانك لامبارد زميل جيرارد السابق في منتخب إنجلترا.

وشارك لامبارد وجيرارد معا في 59 مباراة خلال مشواريهما وامتلك اللاعبان نزعة هجومية واضحة، لكن اليوم ظهر القليل من الإبداع حتى افتتح إينغز التسجيل من التسديدة الوحيدة على المرمى في أول شوط.

وبعد مجهود متميز من أولي واتكنز على الجانب الأيمن، وصلت الكرة إلى إينغز الذي سدد بقوة داخل شباك الحارس جوردان بيكفورد بعد مرور نصف ساعة من البداية.

وحاول إيفرتون، الذي خسر 1-صفر أمام تشيلسي في الجولة الافتتاحية، زيادة إيقاع اللعب في الشوط الثاني لكنه عانى في صناعة الفرص الخطيرة.

واستحوذ واتكنز على الكرة ومرر إلى بوينديا الذي سجل في المرمى الخالي في الدقيقة 85، لكن لوكا ديني لاعب فيلا الحالي وإيفرتون السابق قلص الفارق بالتسجيل بطريق الخطأ في مرماه قرب النهاية.

ودفع إيفرتون بكل قوته نحو الهجوم، وتدخل المدافع مينغز بشكل رائع لحرمان المهاجم البديل سولومون روندون من التسجيل.