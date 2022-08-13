ليستر سيتي يطلب 80 مليون جنيه إسترليني.. تشيلسي يتفق على شروط شخصية مع ويسلي فوفانا

أكدت صحيفة ديلي ميل“ أن تشيلسي اتفق على شروط شخصية مع ويسلي فوفانا في الوقت الذي يواصل فيه العمل على إتمام التعاقد مع مدافع ليستر سيتي.

وقدم تشيلسي عرضين بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني و65 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع قلب الدفاع فوفانا، لكن موقف ليستر سيتي كان أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ليس معروضًا للبيع.

وعلى الرغم من أن المدرب بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي اعترف أيضًا بأنه ”من الطبيعي أنه إذا كان هناك اهتمام من أندية أخرى، فإنه بالطبع ينظر النادي في ذلك“.

ويقدر ليستر سيتي قيمة فوفانا بأكثر من 80 مليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من أملهم في بقاء اللاعب لموسم واحد آخر على الأقل، إلا أن هناك شعورًا متزايدًا بأنهم سيبيعون بالسعر المناسب بحسب ”ديلي ميل“.

ويحرص فوفانا، الذي وقّع عقدًا جديدًا لمدة 5 سنوات مع ليستر سيتي، في مارس الماضي، على الانتقال إلى تشيلسي، ويسعى إلى زيادة كبيرة في راتبه إلى نحو 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا إذا تمكن الناديان من التوصل إلى حل وسط بشأن رسوم انتقاله.

ويخطط تشيلسي الآن لخطوته التالية، حيث يتطلع إلى تعزيز خياراته الدفاعية المركزية بعد خسارة أنطونيو روديغر، وأندرياس كريستنسن.

ووصل كاليدو كوليبالي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني من نابولي وجدد القائد سيزار أزبيليكويتا عقده بالإضافة إلى التعاقد مع على مارك كوكوريلا من برايتون مقابل ما يصل إلى 62 مليون جنيه إسترليني، لكن لا يزال توماس توخيل حريصًا على جلب قلب دفاع.

وفي الوقت نفسه، أجرى تشيلسي أيضًا محادثات مع ممثل جوسكو جفارديول لاعب لايبزيغ، لكن النادي الألماني عازم على التمسك باللاعب الكرواتي الذي جذب أيضًا اهتمام مانشستر سيتي، وتوتنهام، هذا الصيف.