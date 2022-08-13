مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع ألفارو موراتا

أفادت صحيفة ”ديلي ميل“ أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد بات خيارًا حقيقيًا أمام مانشستر يونايتد في السوق الصيفي الحالي.

ووفقا للصحيفة يحاول مانشستر يونايتد جاهدا التعاقد مع مهاجم جديد بعد خروج إدينسون كافاني وجيسي لينغارد والخروج المحتمل لكريستيانو رونالدو وأنتوني مارسيال.

ويُعتقد أن رونالدو قد قدم طلب رحيل عن مانشستر يونايتد على الرغم من أن المدير الجديد إيريك تين هاغ أشار إلى أن اللاعب البرتغالي لا يزال ضمن خططه.

وقضى مارسيال النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في إشبيلية ولا يزال مرتبطًا بخروج دائم من النادي، حتى بعد موسم تحضيري مثير للإعجاب كما قالت ”ديلي ميل“.

وهناك أيضًا علامات استفهام حول مستقبل ماركوس راشفورد، الذي جذب اهتمام باريس سان جيرمان، رغم أنه لا يبدو أن هناك تحركًا قريبًا بشأنه.

وقد أدى ذلك إلى محاولة النادي التعاقد مع مهاجمين جدد في الأسابيع الأخيرة، مع استبعاد ماركو أرناوتوفيتش مهاجم ويستهام يونايتد السابق بعد رد فعل عنيف من الجماهير الرافضة للصفقة.

وذكرت ”ديلي ميل“ أن موراتا، الذي سيتم 30 عاما في أكتوبر المقبل، يعتبر ”إمكانية حقيقية“ لحل مشاكل خط الهجوم في مانشستر يونايتد.

وقالت إن مانشستر يونايتد أجرى بالفعل محادثات مع أتلتيكو مدريد وقيل له إن موراتا قد يكلف ما يقرب من 30 مليون جنيه إسترليني.

وموراتا ليس غريباً على الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض 47 مباراة في البريميرليغ مع تشيلسي، وسجل 16 هدفًا وصنع ستة.

في الموسمين الماضيين كان موراتا يلعب مع يوفنتوس وكان هدافًا ثابتًا في الدوري الإيطالي، حيث هز الشباك 20 مرة في 67 مباراة للفريق الذي يتخذ من تورينو مقراً له.

كما كشفت ”ديلي ميل“ أنه تم ربط مانشستر يونايتد بضم المهاجم غابوني بيير إيمريك أوباميانغ، لاعب برشلونة الحالي، وقائد آرسنال السابق وماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان، لكنها قللت من أهمية تلك التقارير.

وتم ربط لاعب آخر بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وهو بنجامين سيسكو لكن النادي فشل في الاتفاق على صفقة مع ريد بول سالزبورغ، ما أدى إلى موافقة السلوفيني الواعد على الانضمام للايبزيغ لكن العملية ستتم في عام 2023.