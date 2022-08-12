تهديد بالقتل يُجبر ويليان مهاجم تشيلسي السابق على فسخ عقده مع كورنثيانز

فسخ الدولي البرازيلي ويليان عقده مع نادي كورنثيانز اليوم الجمعة، بعدما كشف لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق عن تعرّضه لتهديدات متكررة بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس كورنثيانز دويليو مونتيرو ألفيش في فيديو نشره عبر حساب النادي على تويتر: ”طلب منا ويليان إنهاء عقده، إنه لأمر مخز، كنا نرغب في إبقائه هنا لفترة أطول، لكن للبقاء هنا يجب أن يكون اللاعب سعيداً“.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، من الممكن أن يعود ويليان (34 عاماً) إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة فولهام.

وانضم ويليان العام الماضي إلى كورنثيانز الذي سبق له أن دافع عن ألوانه موسم 2006-2007، بعقد يمتد حتى ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وكشف لاعب الجناح، الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014 و2018، أنه ترك كورنثيانز لأسباب شخصية، وتحديداً بسبب تهديدات طالته من مشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي، واستهدف بعضها أطفاله.

وصرّح ويليان لموقع غلوبوسبورت أنّ ”التهديدات لم تتوقف أبداً، في كل مرة يخسر فيها كورنثيانز أو يلعب بشكل سيء، تتلقى عائلتي تهديدات وإهانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تم استهداف زوجتي وبناتي، وبعد ذلك والدي وشقيقتي“.

سجّل ويليان هدفاً واحداً فقط ومرر ست كرات حاسمة في 45 مباراة مع كورنثيانز.

وأقرّ البرازيلي في حديثه لشبكة إي أس بي أن البرازيلية الأربعاء: ”لم يرق أدائي إلى مستوى توقعاتي، لكنني لم أكن أبداً لاعباً يسجل 20 أو 30 هدفاً في الموسم“.

ويأتي الانفصال بين الجانبين بعد ثلاثة أيام من إقصاء كورنثيانز أمام مواطنه فلامنغو في ربع نهائي كأس ليبرتادوريس، وهي المسابقة القارية الأبرز في أمريكا الجنوبية.

ولعب ويليان 15 موسماً في أوروبا، من بينها سبعة مواسم في تشلسي، حيث فاز بلقب ”بريميرليغ“ مرتين (2014-2015 و2016-2017) والدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ (2018-2019).

كان له محطات اخرى أيضاً مع شاختار دانيتسك الأوكراني (2007-2013)، ولعب آخر موسم أوروبي له مع آرسنال الإنجليزي (2020-2021) قبل أن يعود إلى كورنثيانز.