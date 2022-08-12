غوارديولا: مانشستر سيتي سيتعاقد مع سيرجيو غوميز مدافع أندرلخت

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، إنه سيتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو غوميز من أندرلخت البلجيكي، حيث يتطلع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

وبعد انتقال الدولي الأوكراني أولكسندر زينتشنكو إلى آرسنال سيستهل سيتي حملة الدفاع عن اللقب بوجود لاعب بارز وحيد فقط في مركز الظهير الأيسر هو البرتغالي جواو كانسيلو.

وقال غوارديولا للصحفيين بعد تألق سيرجيو غوميز في أندرلخت تحت قيادة قائد سيتي السابق فينسن كومباني، الموسم الماضي، إن لاعب الوسط الذي تحول إلى مركز الظهير الأيسر والبالغ من العمر 21 عامًا سينافس على مكان في الفريق الأول.

وقال غوارديولا: ”إنه لاعب شاب موهوب من أكاديمية برشلونة، وذهب إلى بروسيا دورتموند، لكنه لم يشارك كثيرًا، وفي العام الماضي منحه كومباني الفرصة، وقدَّم أداء جيدًا لفت أنظارنا وسنتعاقد معه“.

ولعب غوميز 30 مباراة مع أندرلخت منذ انضمامه، في يونيو/ حزيران2021. ومثَّل أيضًا إسبانيا على مستوى منتخبات الناشئين والشباب بما في ذلك المشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا، في العام 2017، حين خسروا أمام إنجلترا في النهائي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سيتي وأندرلخت اتفقا على صفقة مبدئية بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني (13.33 مليون دولار) للحصول على خدمات سيرجيو غوميز.

وأضاف غوارديولا: ”إنه لاعب استثنائي، وسيكون معنا إلى جانب جواو“.

وقال غوارديولا إن الوافد الجديد كالفن فيليبس، الذي شارك لأول مرة في الدوري الممتاز كبديل في الفوز على وست هام، الأسبوع الماضي، لن يشارك في مباراة يوم السبت على ملعب سيتي أمام بورنموث بسبب الإصابة.

وقال غوارديولا: ”يعاني كالفن من آلام بسيطة، ولن يكون قادرًا على اللعب“. مضيفًا أن لاعب الوسط الشاب كول بالمر قد يغيب أيضًا بعد إصابته بكدمة في القدم.

واستهل بورنموث الصاعد حديثًا الموسم بالفوز 2-صفر على أستون فيلا، وأثنى جوارديولا على فريق المدرب سكوت باركر، الذي صعد لدوري الأضواء بعد أن احتل مركز وصيف البطل في الدرجة الثانية.

وقال غوارديولا: ”أكن احترامًا كبيرًا لسكوت باركر، وبصمته واضحة تمامًا، ويضغطون بشكل جيد ويميلون للهجوم.. مثل جميع الفرق في البطولة يجيدون تنفيذ الركلات الثابتة، ومن الصعب جدًا مواجهة الفرق الصاعدة حديثًا مبكرًا، حيث تكون في غاية الخطورة في المباريات القليلة الأولى، وتلعب هذه الفرق دون ضغوط ولا يوجد ما تخسره“.