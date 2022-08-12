تين هاغ يكشف مصير راشفورد مع مانشستر يونايتد

توقع المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إيريك تين هاغ، استمرار ماركوس راشفورد مع الفريق، وسط تقارير إعلامية ربطت اسم اللاعب بالانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت تقارير فرنسية أن ممثلي راشفورد تحدثوا مع مسؤولي سان جيرمان بشأن انتقاله للنادي الفرنسي بعد عام محبط مع مانشستر.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.أيه.ميديا“ إن راشفورد تغيب عن بداية الموسم الماضي بسبب إصابة في الكتف، ولكنه عاد وسجل أربعة أهداف في 25 مباراة شارك بها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر مكانه في المنتخب الإنجليزي.

ولكن تين هاغ أكد أن راشفورد (24 عاماً)، الذي يتبقى عام في عقده مع مانشستر يونايتد، الذي لديه خيار تمديد العقد لـ12 شهراً إضافية، يظل لاعباً هاماً في الفريق.

وقال تين هاغ: ”إنه لاعب مهم للغاية، رأيتم هذا منذ اليوم الأول لي في تدريب الفريق، أنا سعيد للغاية معه، لا أريد أن أخسره“.

وأكد: ”بالتأكيد هو في خططنا بمانشستر يونايتد“.

ويستعد نادي مانشستر يونايتد لدفع 35 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع كودي غاكبو جناح أيندهوفن، حيث يحرص الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد على التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لتعزيز هجومه.

وتم التعاقد مع ليساندرو مارتينيز وتيريل مالاسيا في الدفاع مع لاعب الوسط كريستيان إريكسن بالفعل هذا الصيف، لكن المدرب الهولندي لم يتمكن من تعزيز خطه الأمامي حتى الآن.

ومع إصابة أنتوني مارسيال حاليًا والمخاوف بشأن مستقبل رونالدو، يبحث يونايتد عن المزيد من الخيارات في خط الهجوم، وبالتالي لا يتحمل الاستغناء عن راشفورد.