غوارديولا: الشيخ منصور بن زايد دفع مانشستر سيتي للمنافسة مع أندية النخبة

أشاد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بحقبة ملكية النادي للشيخ منصور بن زايد والتي ساهمت في فوز الفريق بالعديد من الألقاب والمنافسة مع ليفربول تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال وباقي الأندية الكبرى في إنجلترا وأوروبا.

واشترى الشيخ منصور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة النادي الإنجليزي في 2008.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بورنموث يوم السبت: ”كنا قادرين على خلق هذا التنافس في السنوات الماضية كان أكبر خصم نواجهه في الألقاب هو ليفربول، إنه لشرف كبير“.

وأضاف: ”هذا لم يحدث قبل تولى الشيخ منصور زمام الأمور وقام بالاستثمار والإنفاق على النادي ليخلق بيئة جيدة للتنافس مع أفضل الأندية الإنجليزية، الرياضة سواء فردية أو جماعية دائما تحتاج إلى شخص ما لتحسين حياتك“.

وسيستضيف مانشستر سيتي حامل اللقب منافسه بورنموث يوم السبت ويتطلع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند إلى زيادة رصيده من الأهداف بعد الثنائية التي سجلها في الجولة الافتتاحية وهو ما من شأنه أن يحقق ثلاث نقاط ثمينة لفريق المدرب الإسباني.

ويستضيف ليفربول، وصيف البطل الموسم الماضي، والذي افتتح مشواره بالتعادل 2/2 مع فولهام الصاعد حديثا، منافسه كريستال بالاس يوم الإثنين.

وكان الشيخ منصور حريصا كل الحرص على استعراض مشوار مانشستر سيتي في الموسم الماضي بمختلف البطولات، الذي شهد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد صراع شرس مع ليفربول وذلك خلال زيارة غوارديولا إلى أبوظبي في يونيو/حزيران الماضي.

ورغم تاريخ مانشستر سيتي العريق مع الكرة الإنجليزية منذ تأسيسه قبل 128 عاما، وتحديداً عام 1894، لكنه لم يتحول إلى واحد من أقوى أندية العالم، إلا قبل 14 سنة فقط، عندما انتقلت ملكيته في سبتمبر/أيلول عام 2008، إلى الشيخ منصور وليحصد منذ ذلك التاريخ، 17 لقباً.

ووصلت حصيلة مانشستر سيتي منذ عام 2008، إلى 6 ألقاب من الدوري الإنجليزي الممتاز وآخرها الموسم الماضي ، ليرفع رصيده الإجمالي من البطولة الأهم في الكرة الإنجليزية، إلى 8 ألقاب وبات في الترتيب الخامس في قائمة أكثر الأندية فوزاً بالدوري، بعد مانشستر يونايتد (20 لقبا) وليفربول (19 لقبا) وآرسنال (13 لقبا)، وإيفرتون (9 ألقاب).