مطلوب من تشيلسي.. ليستر سيتي لا يفكر في بيع فوفانا

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن النادي لا يفكر في بيع مدافعه ويسلي فوفانا ورفض عرضين لشراء اللاعب الفرنسي.

وربطت تقارير صحفية بين تشيلسي والمدافع البالغ من العمر 21 عاما، لكن رودجرز قال إن ليستر سيتي يريد الاحتفاظ بالشاب الواعد.

وقال رودجرز: ”نحن لا نتطلع إلى البيع. بطبيعة الحال إذا كان يوجد اهتمام من أندية أخرى سيبحث النادي في الأمر. إنه مدافع شاب وبارز“.

وتعاقد ليستر مع فوفانا لمدة خمس سنوات قادما من سانت إيتيان، في أكتوبر تشرين الأول 2020، واحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث اختير أفضل لاعب في الموسم.

وأضاف رودجرز: ”عام آخر هنا له على الأقل سيكون مهما حقا لتطوره، لكنه هادئ تماما تجاه هذا الموقف“.

وعانى فوفانا من كسر في الشظية في مباراة ودية قبل موسم 2021 ضد فياريال أبعده عن المباريات حتى مارس آذار.

ويلتقي ليستر سيتي مع آرسنال، غدا السبت، في ثاني مبارياته في الدوري هذا الموسم.