رحيم ستيرلينغ: الإساءة العنصرية لم تخطر ببالي قبل الانتقال إلى تشيلسي

قال رحيم ستيرلينغ إن الإساءة العنصرية التي واجهها من أحد مشجعي تشيلسي في ستامفورد بريدج قبل عدة سنوات لم تخطر بباله قبل أن يتخذ قرار التوقيع للنادي اللندني من مانشستر سيتي الشهر الماضي.

وقال المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 27 عاما إن الحادث، الذي وقع في ستامفورد بريدج في 2018 وأسفر عن عقوبة الإيقاف مدى الحياة لمشجع تشيلسي كولين وينغ، جعله يدرك مسؤولياته كلاعب أسود بارز.

أول أهداف رحيم ستيرلينغ بقميص تشيلسي. pic.twitter.com/A6kyWJx9RJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 29, 2022

وقال ستيرلينغ للصحفيين قبل مباراة تشيلسي على أرضه أمام توتنهام هوتسبير بعد غد الأحد: ”لم يكن شيئا يشغل بالي على الإطلاق. لا يمكنني السماح لحادث فردي بتغيير تصوري للنادي. ليس لدي كراهية أو حقد تجاه الشخص“.

وأضاف ستيرلينغ، الذي فاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع مانشستر سيتي، أنه فتح الباب أمامه لفهم ما هو ”هدفه الحقيقي بخلاف كرة القدم“.

رغم الانجازات التي حققها .. رحيم ستيرلينغ بعد انضمامه إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي رفض التوقيع على قميص فريقه السابق مانشستر سيتي. pic.twitter.com/aX6C82hszf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 17, 2022

وقال: ”بالطبع كرة القدم هي هدفي الرئيسي وموهبتي الأساسية، لكنها الشيء الآخر الذي يمنحني أكبر قدر من السعادة. هذا يساعد الناس.. لقد ابتعدت عن الجانب العنصري فيها وأركز أكثر على مساعدة ورعاية الشبان السود“.

وتغلب تشيلسي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، على إيفرتون في المباراة الافتتاحية للدوري الممتاز.

وأنفق تشيلسي 178 مليون جنيه إسترليني حتى الآن في السوق الصيفي، إذ دفع 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع رحيم ستيرلينغ من مانشستر سيتي، وضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

ودفع تشيلسي 62 مليون جنيه إسترليني مقابل مارك كوكوريلا من برايتون، وتعاقد مع كارني تشوكويميكا من أستون فيلا مقابل 20 مليون جنيه إسترليني وغابرييل سلونينا من شيكاغو فاير مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.