قضية بنجامين ميندي.. 5 لاعبين من مانشستر سيتي قد يشهدون أمام المحكمة ويخففون الحكم على زميلهم

يواجه الفرنسي بنجامين ميندي الظهير الأيسر لفريق مانشستر سيتي 8 تهم اغتصاب، يزعم أنها حدثت ما بين 2018 و2021، حيث بدأت جلسات محاكمته، وأكد أمام المحكمة أنه غير مذنب.

وبحسب صحيفة ”أتلتي“ البريطانية، من المحتمل أن يتم استدعاء 5 لاعبين من مانشستر سيتي للشهادة أمام المحكمة، وهم الجزائري رياض محرز وجون ستونز وجاك غريليتش وكايل والكر ورحيم سترلينغ المنتقل لتشيلسي، وبإمكان شهادتهم أن تخفف الحكم الذي يواجهه في حال إدانته.

ووفقا للصحيفة، تستمر محاكمة بنجامين ميندي 15 أسبوعا، وتم اختيار هيئة محلفين مكونة من 8 رجال و6 نساء.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فقد تلقت هيئة التحكيم أسئلة حول أي علاقة ممكنة بينهم وبين اللاعبين الذين كانوا زملاء لبنجامين ميندي في مانشستر سيتي.

ويواجه بنجامين ميندي عقوبة تتراوح ما بين السجن 5 سنوات أو 20 سنة وقد تصل للسجن المؤبد كحد أقصى للعقوبة.

ودفع الظهير الأيسر الفرنسي بأنه غير مذنب في التهم التسعة بالاغتصاب التي واجهها وأكد في أيار / مايو الماضي بأنه غير مذنب في كل القضايا المرفوعة ضده.

وأطلق سراح بنجامين ميندي بكفالة في كانون الثاني / يناير الماضي بعدما قضى 134 يوما في الحجز منذ اعتقاله في 26 آب / أغسطس 2021.

وكان ميندي انضم لمانشستر سيتي في 2017 قادما من موناكو ولعب آخر لقاء رفقة الفريق يوم 15 آب / أغسطس 2021، خلال الهزيمة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن تصدر الإدارة قرارا بإيقافه مؤقتا بعد اتهامه واعتقاله من طرف الشرطة البريطانية بسبب قضايا اغتصاب.