ليفربول يتراجع عن ضم ماتيوس نونيز لاعب سبورتينغ لشبونة

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ إن ليفربول لا يسعى للحصول على ماتيوس نونيز لاعب سبورتينغ لشبونة، الذي جذب أيضًا اهتمام ولفرهامبتون.

وتم ربط فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، الذي لديه شرط جزائي بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني في عقده.

الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي: بصمة داروين نونيز.. وفاعلية هالاند.. وبرنتفورد ملك الانتفاضات https://t.co/l2EYeQo3x1 pic.twitter.com/lBpLZq5IhO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2022

ومع ذلك، أفادت ”ديلي ميل“ أن ليفربول انسحب من سباق صفقة ماتيوس نونيز تاركين الباب مفتوحًا أمام فريق وولفرهامبتون.

ويهتم وولفرهامبتون بضم ماتيوس نونيز لكن هذا الأمر ”لا يروق“ لنجم سبورتينغ لشبونة ووفقا للصحيفة.

تألق نونيز في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لدرجة أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أثنى عليه.

وقال بيب: ”أود أن أقول إن ماتيوس نونيزهو أحد أفضل اللاعبين في العالم اليوم“.

بعد تعادله مع فولهام.. ليفربول يتلقى ضربة جديدة https://t.co/wLN4Wfpnpu pic.twitter.com/g3CAqgpPgq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 9, 2022

وينظر سبورتينغ لشبونة إلى ماتيوس نونيز على أنه لاعب تقليدي من الصندوق إلى الصندوق كلاعب رقم 8 وهو الخيار الأكثر هجوميًا في محور خط الوسط المزدوج.

وجذب ماتيوس نونيز الانتباه أيضًا من خلال قدرته الرائعة من التمريرات، حيث قدم كرات بعيدة المدى بالإضافة إلى تمريرات قريبة.

كما بلغ متوسط تصنيف نونيز للاعب 7.08 وفقا لإحصاءات موقع ”WhoScored“ في 33 مباراة بالدوري الموسم الماضي، وتبرز الأرقام المذكورة أعلاه أن البرتغالي الدولي لاعب موهوب.

ونتيجة لذلك سجل تشيلسي أيضًا اهتمامًا بالتعاقد مع لاعب خط وسط سبورتينغ لشبونة هذا الصيف.

وينتهي عقد نونيز مع سبورتينغ لشبونة في صيف عام 2026، وتبلغ القيمة السوقية الحالية له 31.50 مليون جنيه إسترليني.

ومن المثير للاهتمام أن ماتيوس نونيز هو عميل لـ ”جيستيفوت“ وهي ركة برتغالية تقدم خدمات وكيل للاعبي كرة القدم.

وعلى عكس اتحادات كرة القدم الأخرى، سمحت البرتغال لأطراف أخرى بامتلاك جزء من الحقوق الاقتصادية للاعبين، من أجل الحصول على جزء من رسوم الانتقال.