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رياضة

مانشستر سيتي يتفق مع أندرلخت على ضم المدافع الإسباني سيرجيو غوميز
تاريخ النشر: 11 أغسطس 2022 6:02 GMT
تاريخ التحديث: 11 أغسطس 2022 6:10 GMT

مانشستر سيتي يتفق مع أندرلخت على ضم المدافع الإسباني سيرجيو غوميز

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، توصل لاتفاق مع أندرلخت البلجيكي لضم الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو غوميز مارتن

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، توصل لاتفاق مع أندرلخت البلجيكي لضم الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو غوميز مارتن البالغ من العمر 21 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل مبلغ 12،6 مليون جنيه إسترليني.

ويبحث الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن ظهير أيسر يعوض الأوكراني أولكسندر زينتشنكو المنتقل إلى آرسنال وكان يستهدف الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا لكن المطالب المالية لبرايتون دفعته للتخلي عن فكرة التعاقد معه، ودفع تشيلسي مبلغ 62 مليون جنيه إسترليني لضمه.

ويعتبر سيرجيو غوميز لاعبا للمستقبل بالنسبة لمانشستر سيتي حيث قدم اللاعب مستوى مميزا رفقة أندرلخت الموسم الماضي وقدم 15 تمريرة حاسمة في 49 لقاء كما سجل 6 أهداف في 9 لقاءات رفقة منتخب إسبانيا تحت 21 عاما.

ويملك اللاعب الشاب تجربة في مدرسة برشلونة ولعب لفريقه الثاني كما لعب لفريق بروسيا دورتموند الثاني والأول وقضى فترة إعارة لموسمين في فريق هويسكا الإسباني.

ومع رحيل أولكسندر زينتشنكو لآرسنال قد يجد الظهير الأيسر الشاب مكانا في الفريق الأول لمانشستر سيتي بحسب موقف المدرب الإسباني بيب غوارديولا كما أن هناك خطة ”ب“ للتعامل معه عبر إعارته لفريق جيرونا، أحد أندية مجموعة سيتي لكرة القدم، والعائد هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وسيكون سيرجيو غوميز رابع تعاقد هذا الصيف لمانشستر سيتي بعد النرويجي إيرلينغ هالاند والإنجليزي كالفين فيليبس والحارس الألماني ستيفان أورتيغا، كما استعاد الفريق المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من ريفر بليت، حيث تعاقد معه في يناير الماضي وتركه معارا 6 أشهر.

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