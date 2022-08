توخيل يمنح إدارة تشيلسي الموافقة على ضم أوباميانغ

كشفت تقارير صحفية عن أن مدرب تشيلسي توماس توخيل، أبلغ مالك النادي تود بولي بأن بييرو إيمريك أوباميانغ هو المهاجم المثالي لتدعيم هجوم الفريق اللندني بعد رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وعودة تيمو فيرنر إلى لايبزيغ بعد موسم غير موفق في لندن.

وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو، فقد أبلغ المدرب الألماني مالك تشيلسي بأن نجم آرسنال السابق وبرشلونة الحالي هو المهاجم الأنسب للفريق.

وأكد توخيل لإدارة تشيلسي أنه يريد العمل مع أوباميانغ مجدداً بعد أن سجل الغابوني 79 هدفاً خلال عامين تحت إمرة توخيل في بروسيا دورتموند.

Barcelona have scheduled new round of talks on Thursday for both Pierre Aubameyang and Memphis Depay deals. 🔴🔵 #FCB

Chelsea are discussing on Auba side waiting for bid; Depay in talks for contract termination and Juve pushing for 2 year deal.

Barça want to keep one of them. pic.twitter.com/CybBtpmbRP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2022