توخيل يمنح إدارة تشيلسي الموافقة على ضم أوباميانغ

كشفت تقارير صحفية عن أن مدرب تشيلسي توماس توخيل، أبلغ مالك النادي تود بولي بأن بييرو إيمريك أوباميانغ هو المهاجم المثالي لتدعيم هجوم الفريق اللندني بعد رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وعودة تيمو فيرنر إلى لايبزيغ بعد موسم غير موفق في لندن.

وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو، فقد أبلغ المدرب الألماني مالك تشيلسي بأن نجم آرسنال السابق وبرشلونة الحالي هو المهاجم الأنسب للفريق.

وأكد توخيل لإدارة تشيلسي أنه يريد العمل مع أوباميانغ مجدداً بعد أن سجل الغابوني 79 هدفاً خلال عامين تحت إمرة توخيل في بروسيا دورتموند.

Barcelona have scheduled new round of talks on Thursday for both Pierre Aubameyang and Memphis Depay deals. 🔴🔵 #FCB Chelsea are discussing on Auba side waiting for bid; Depay in talks for contract termination and Juve pushing for 2 year deal. Barça want to keep one of them. pic.twitter.com/CybBtpmbRP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2022

ورحل أوباميانغ من آرسنال إلى برشلونة في صفقة انتقال حر في يناير (كانون الثاني) الماضي وتتبقى في عقده مع البلوغرانا ثلاثة أعوام، لكن تشيلسي يسعى لاستغلال وضع النادي الإسباني الحالي ومحاولته العودة للاستقرار المادي، بحسب وسائل إعلام إنجليزية.

وأحرز الغابوني بقميص الغانرز 92 هدفاً في 163 مباراة بجميع المسابقات، وفي برشلونة سجل المهاجم الدولي الغابوني 13 هدفاً في 23 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.