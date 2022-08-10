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رياضة

توخيل يمنح إدارة تشيلسي الموافقة على ضم أوباميانغ
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2022 20:40 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2022 20:55 GMT

توخيل يمنح إدارة تشيلسي الموافقة على ضم أوباميانغ

كشفت تقارير صحفية عن أن مدرب تشيلسي توماس توخيل، أبلغ مالك النادي تود بولي بأن بييرو إيمريك أوباميانغ هو المهاجم المثالي لتدعيم هجوم الفريق اللندني بعد رحيل

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية عن أن مدرب تشيلسي توماس توخيل، أبلغ مالك النادي تود بولي بأن بييرو إيمريك أوباميانغ هو المهاجم المثالي لتدعيم هجوم الفريق اللندني بعد رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وعودة تيمو فيرنر إلى لايبزيغ بعد موسم غير موفق في لندن.

وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو، فقد أبلغ المدرب الألماني مالك تشيلسي بأن نجم آرسنال السابق وبرشلونة الحالي هو المهاجم الأنسب للفريق.

وأكد توخيل لإدارة تشيلسي أنه يريد العمل مع أوباميانغ مجدداً بعد أن سجل الغابوني 79 هدفاً خلال عامين تحت إمرة توخيل في بروسيا دورتموند.

ورحل أوباميانغ من آرسنال إلى برشلونة في صفقة انتقال حر في يناير (كانون الثاني) الماضي وتتبقى في عقده مع البلوغرانا ثلاثة أعوام، لكن تشيلسي يسعى لاستغلال وضع النادي الإسباني الحالي ومحاولته العودة للاستقرار المادي، بحسب وسائل إعلام إنجليزية.

وأحرز الغابوني بقميص الغانرز 92 هدفاً في 163 مباراة بجميع المسابقات، وفي برشلونة سجل المهاجم الدولي الغابوني 13 هدفاً في 23 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

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