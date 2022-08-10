قد يُسجن مدى الحياة.. بدء محاكمة بنجامين ميندي بتهم اغتصاب 7 سيدات

وصل الفرنسي بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي السابق، اليوم الأربعاء، إلى المحكمة، حيث من المقرر أن يمثل للمحاكمة بتهمة الاغتصاب، وعدة تهم أخرى، قد تنهي مسيرته إذا أدين بالسجن.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، إن الظهير الأيسر لمانشستر سيتي، البالغ من العمر 28 عامًا، متهم بارتكاب 10 جرائم إجمالًا ضد 7 سيدات.

فيما قالت صحيفة ”La dépêche“، إن ميندي قد يتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

ودفع ميندي بأنه غير مذنب، في مايو / أيار، في 9 من التهم العشر، لكنه اتهم بعد ذلك بقضية اغتصاب أخرى لم تعرض عليه بعد في المحكمة.

ويقال إن جميع الجرائم المزعومة وقعت داخل منزل ميندي في بريستبري بالقرب من ماكليسفيلد، شمال غرب إنجلترا، بين أكتوبر/تشرين الأول 2018 وأغسطس/آب من العام الماضي.

Benjamin Mendy accusé de viols : que reproche la justice anglaise au footballeur ? https://t.co/xsG6LqqpLD — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) August 10, 2022

ووصل ميندي إلى محكمة كراون تشيستر، حيث من المقرر أن تبدأ محاكمته بعد اتهامه بثماني تهم اغتصاب، وتهمة اعتداء جنسي، وواحدة بمحاولة اغتصاب تتعلق بسبع نساء، وستستمر المحاكمة نحو 6 أسابيع.

وتم تنفيذ إحدى التهم، في 23 أغسطس/ آب، أي قبل 3 أيام فقط من توجيه الاتهام إليه، كما قيل وهذه ثاني جريمة اغتصاب يُزعم أن ميندي ارتكبها أثناء الإفراج عنه بكفالة بعد اعتقاله، في نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما اتُهم ميندي باغتصاب امرأة 3 مرات في قصر شيشاير، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، كما يُزعم أن الدولي الفرنسي اعتدى جنسيًا على امرأة، في أوائل يناير/كانون الثاني 2021.

كما أن المتهم المشارك لويس ساها ماتوري، البالغ من العمر 40 عامًا، متهم بثماني تهم بالاغتصاب و 4 تهم بالاعتداء الجنسي، تتعلق بثماني نساء، ومن المقرر أيضًا أن يمثل أمام المحكمة، اليوم، إلى جانب ميندي.

🚨 L'arrivée de Benjamin Mendy à son procès pic.twitter.com/Vxz1s2YJTK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 10, 2022

وأُفرج عن ميندي بكفالة، في يناير/كانون الثاني، بعد أن أمضى 134 يومًا في الحجز عقب اعتقاله، في أغسطس / آب.

وأنفق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ما يقارب 49.2 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ميندي من موناكو الفرنسي، في العام 2017.

وكانت آخر مرة لعب فيها مع النادي، يوم 15 أغسطس/آب، خلال هزيمته 1-صفر أمام توتنهام في بداية الموسم الماضي.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، كشف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لسيتي، أن ميندي سيغيب عن المباريات لمدة شهر على الأقل بسبب الإصابة.

وفي بيان، قال النادي في وقت لاحق: ”يمكن لمانشستر سيتي أن يؤكد أنه بعد اتهامه من قبل الشرطة، تم إيقاف بنجامين ميندي في انتظار التحقيق، والأمر يخضع لإجراءات قانونية، وبالتالي يتعذر على النادي الإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تكتمل هذه العملية“.