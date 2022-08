هانز فليك مدرب ألمانيا: سعيد للغاية بعودة تيمو فيرنر إلى لايبزيغ

أعرب هانز فليك، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، عن سعادته بعودة تيمو فيرنر لناديه السابق رازن بال شبورت لايبزيغ، قائلا إنها أنباء طيبة للدوري واللاعب الذي سيواصل المنافسة على أعلى المستويات.

ووقع فيرنر، الذي أثار مستواه خلال العامين الماضيين تساؤلات حول ما إذا كان المهاجم المناسب في تشكيلة ألمانيا لكأس العالم هذا العام في قطر، عقدا لمدة أربع سنوات يوم الثلاثاء للعودة إلى لايبزيغ من تشيلسي.

وقضى اللاعب البالغ عمره 26 عاما الجزء الأكبر من مسيرته في لايبزيغ بين 2016-2020 وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 95 هدفا.

وقال فليك في بيان ”أنا سعيد للغاية لعودة تيمو فيرنر إلى الدوري الألماني، بالقدرات التي يملكها يمثل فيرنر إضافة قوية لأي مسابقة“.

Our record goalscorer is back! 💥

RB Leipzig have signed Timo Werner from @ChelseaFC on a four-year deal ✍️

Read all the info regarding the transfer here ⬇️

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 9, 2022