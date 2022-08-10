هانز فليك مدرب ألمانيا: سعيد للغاية بعودة تيمو فيرنر إلى لايبزيغ

أعرب هانز فليك، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، عن سعادته بعودة تيمو فيرنر لناديه السابق رازن بال شبورت لايبزيغ، قائلا إنها أنباء طيبة للدوري واللاعب الذي سيواصل المنافسة على أعلى المستويات.

ووقع فيرنر، الذي أثار مستواه خلال العامين الماضيين تساؤلات حول ما إذا كان المهاجم المناسب في تشكيلة ألمانيا لكأس العالم هذا العام في قطر، عقدا لمدة أربع سنوات يوم الثلاثاء للعودة إلى لايبزيغ من تشيلسي.

وقضى اللاعب البالغ عمره 26 عاما الجزء الأكبر من مسيرته في لايبزيغ بين 2016-2020 وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 95 هدفا.

وقال فليك في بيان ”أنا سعيد للغاية لعودة تيمو فيرنر إلى الدوري الألماني، بالقدرات التي يملكها يمثل فيرنر إضافة قوية لأي مسابقة“.

Our record goalscorer is back! 💥 RB Leipzig have signed Timo Werner from @ChelseaFC on a four-year deal ✍️ Read all the info regarding the transfer here ⬇️ — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 9, 2022

وانفصل فيرنر عن تشيلسي بعد عامين في النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز فاز خلالهما بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2021 لكنه أخفق في الحفاظ على مكانه ضمن التشكيلة الأساسية.

وخاض فيرنر 89 مباراة مع تشيلسي وسجل 23 هدفا، وصنع 21 أخرى.

ويأمل فيرنر أن تساعده عودته إلى لايبزيغ، الذي تأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على استعادة أفضل مستوياته والمشاركة أكثر في المباريات قبل كأس العالم.

وقال فليك ”مع لايبزيغ، حيث نضج ليصبح مهاجما دوليا بارزا، سيواصل تيمو اختبار قدراته في دوري أبطال أوروبا أمام أفضل اللاعبين في العالم“.

وخاض فيرنر 53 مباراة دولية وأحرز 24 هدفا لألمانيا التي ودعت كأس العالم 2018 من الدور الأول.

وأرسل فيرنر رسالة وداع إلى جماهير تشيلسي عبر تويتر، كاتبا: ”أعزائي مشجعي تشيلسي، أعلن نهاية رحلتي مع الفريق، أنا ممتن للوقت الذي قضيته داخل هذا النادي الرائع“.

وأضاف ”في هذه اللحظة، أود أن أعبر عن تقديري لزملائي والمدربين وبالأخص أنتم المشجعين. لقد شعرت بالكثير من الحب والدعم طوال العامين الماضيين، لن أنسى أبدا كيف كنتم بجانبي في الأوقات الجيدة والصعبة“.

وأتم ”لقد رفعنا سويا لقب دوري أبطال أوروبا، لن أنسى الأعنية التي كتبتموها من أجلي، أتطلع أن أعود إلى ستامفورد بريدج من جديد يوما ما. أراكم قريبا“.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع رحيم ستيرلينغ من مانشستر سيتي الصيف الحالي تمهيدا لمغادرة فيرنر ورحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر.

وافتتح تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي بفوز أمام إيفرتون بهدف جورجينو.