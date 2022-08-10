حوار طريف على "إنستغرام" بين هالاند ودي بروين بسبب قائمة طعام النجم النرويجي

خاض ثنائي مانشستر سيتي المكون من إرلينغ هالاند وكيفن دي بروين أول مباراة رسمية معا، يوم الأحد الماضي، خلال الفوز على وست هام يونايتد 2-صفر في استاد لندن.

وأحرز هالاند هدفين في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نفذ المهاجم البالغ عمره 22 عاما ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 36، وضمن الانتصار بهدف آخر في الشوط الثاني، ليشعل احتفالات المشجعين ومنهم والده ألفي لاعب سيتي السابق الذي كان جالسا في المدرجات.

وتلقى مهاجم بروسيا دورتموند تمريرة طويلة من 30 ياردة من المايسترو البلجيكي وضعت هالاند أمام المرمى، قبل أن يسجل اللاعب الدولي النرويجي بنفس الطريقة التي رأيناها في مناسبات متعددة في البوندسليغا.

ولا شك أن هذا الثنائي حلم كل مدير فني في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث جاء هدفهما الأول إثر تعاون مشترك بينهما، لكن يبدو أن التفاهم بينهما داخل الملعب انعكس على علاقتهما خارجه.

وخلال الأسبوع الحالي أخذ هالاند بعض الوقت بعيدًا عن التدريب، حيث نشر صورة لنفسه على ”إنستغرام“ أثناء تصفح قائمة طعام في أحد المطاعم، حيث كتب المهاجم الشاب مازحا ”على وشك طلب القائمة بأكملها“.

وعلق زميله البلجيكي قائلا مازحا بشأن التمريرات الحاسمة التي بدأها بالفعل مع هالاند على أرض الملعب ”هل تريد مني الإمساك بقائمة الطعام ومساعدتك (في صنع تمريرات حاسمة)؟“.

ثم أصبح الأمر حميميًا وشخصيًا بعض الشيء، حيث رد هالاند بقوله: ”نعم، أنا أحلم بهذا كل ليلة. لا أعرف لماذا“.

ويأمل مشجعو مانشستر سيتي أن تكون مباراة وست هام مجرد بداية لعلاقة خاصة بين الثنائي، وقد تشير علاقتهما خارج الملعب إلى أن هذا سيكون هو الحال بينهما داخله.

ومن المقرر أن يلعب الزميلان الجديدان معا للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم عندما يستضيف سيتي فريق بورنموث في استاد الاتحاد الأسبوع المقبل.

وقال غوارديولا قبل المباراة الأخيرة عن لاعبه الجديد، إن المهاجم النرويجي تأقلم بسرعة مع أسلوب لعب حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض هالاند مباراته الأولى في الدوري بالتسجيل في كل شوط، وكانت البداية من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليبدأ سيتي رحلة الدفاع بشكل مميز في استاد لندن.

وقال غوارديولا لشبكة ”سكاي سبورتس“ عن اللاعب المنضم من بروسيا دورتموند هذا الصيف ”لم تكن لدينا أي شكوك في أن اللاعب الذي يسجل الأهداف منذ مولده سيسجل الأهداف هنا“.