عودة تيمو فيرنر مهاجم ألمانيا لصفوف لايبزيغ بعد رحيله عن تشيلسي

أعلن ناديا تشيلسي الإنجليزي ورازن بال شبورت لايبزيغ الألماني اليوم الثلاثاء عن توقيع تيمو فيرنر مهاجم منتخب ألمانيا لكرة القدم لعقد مدته أربع سنوات للعودة إلى لايبزيغ.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن لايبزيغ استعاد خدمات فيرنر مقابل نحو 25 مليون جنيه إسترليني (30.21 مليون دولار) بعد أن دفع تشيلسي الشرط الجزائي البالغ 45 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم الألماني في عام 2020.

وأمضى اللاعب البالغ من العمر 26 عاما الجزء الأكبر من مسيرته الكروية في لايبزيج بين عامي 2016 و2020 وهو كبير هدافي النادي على الإطلاق برصيد 95 هدفا.

* وقت رائع

وقال فيرنر لموقع النادي على الإنترنت ”أنا سعيد للغاية لأنني قادر على اللعب مرة أخرى مع لايبزيغ.. لقد أمضيت وقتا رائعا هنا… عندما قدمنا أداء رائعا كوافدين جدد على الدوري“.

وواصل: ”أتطلع إلى الموسم الجديد مع لايبزيغ وقبل كل شيء للقاء جماهير الفريق مرة أخرى، وهذا يعني الكثير بالنسبة لي.. نريد تحقيق الكثير، وبالطبع، أريد أن أصبح أول لاعب في لايبزيغ يصل إلى إنجاز 100 هدف“.

ورحل فيرنر عن تشيلسي بعد عامين قضاهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نال لقب دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في عام 2021.

ولعب 89 مباراة مع تشيلسي وسجل 23 هدفا.

وقال فلوريان شولتز المدير التجاري لشؤون الرياضة في لايبزيغ: ”ضم تيمو فيرنر هو صفقة ذات طابع خاص بالنسبة لنا“.

وأضاف: ”شاهدنا… تيمو وكيف أصبح كبير هدافي النادي على مر العصور وكيف بات لاعبا دوليا في ألمانيا. عودته تعني الكثير للجماهير لأن تيمو من اللاعبين المحبوبين حقا لدى الجماهير وشخصية مميزة بالنسبة لكثير من الناس“.

وظهر فيرنر لأول مرة مع منتخب ألمانيا في الفوز على أستراليا بكأس القارات في يونيو حزيران 2017 وخاض 50 مباراة دولية حتى الآن.