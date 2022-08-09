هاري ماغوير يتوه أثناء خروج فريقه من غرف خلع الملابس لمواجهة برايتون (فيديو)

ظهر الإنجليزي هاري ماغوير مدافع مانشستر يونايتد في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تائها، حيث لم يعرف المكان الصحيح الذي يصطف فيه زملاؤه قبل الخروج من نفق الملابس نحو أرضية الملعب خلال لقاء برايتون برسم الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر في الفيديو فريق مانشستر يونايتد متواجدا في الجهة اليسرى فيما يتواجد فريق برايتون على اليمين، قبل أن يتدخل الحارس الإسباني دافيد دي خيا لينبه زميله هاري ماغواير بالمكان الصحيح الذي يجب أن يتواجد فيه الفريق.

وبعد تدخل زميله قام هاري ماغواير بالتوجه للاعبي برايتون وتغيير الأماكن بين الفريقين قبل اللقاء.

📹 – مقطع متداول لضياع قائد اليونايتد هاري ماغواير وعدم معرفته للمكان الصحيح الذي يجب ان يقف فيه الفريق قبل مباراة برايتون.

pic.twitter.com/DeErP9vKjm — E P L W O R L D (@EPLworld) August 8, 2022

ورغم أن هاري ماغوير قائد لمانشستر يونايتد منذ الموسم الماضي، فإن الفيديو يظهر أنه تائه ولا يعرف المكان الصحيح، حيث من المفترض أنه يعرفه جيدا لأنه ليس اللقاء الأول للفريق في ملعبه أولد ترافورد وليست المرة الأولى التي يقود خلالها الفريق.

وخسر مانشستر يونايتد في ملعبه أمام برايتون 2-1 في أول لقاء رسمي هذا الموسم وفي الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، واعتبر هاري ماغوير الهزيمة كابوسا وأسوأ بداية ممكنة.

وقال قائد مانشستر يونايتد: ”كانت بداية الكابوس أن تكون متخلفاً 2-0 في الشوط الأول، إنها أسوأ بداية ممكنة. لم تكن جيدة بما فيه الكفاية“.

وأضاف المدافع الدولي الإنجليزي: ”كنا نشعر بالضيق واستعدنا هدفا واحدًا، لكنها بداية سيئة، الهدف الأول أعادنا إلى الوراء حقًا. لديهم الكثير من السيطرة“.

وتعرض هاري ماغواير لانتقادات كبيرة الموسم الماضي بسبب مستواه وتسببه في عدة أهداف في مرمى فريقه كما طالب مشجعون ونقاد بسحب شارة القيادة منه ومنحها للاعب آخر ومنهم من طالب بمنحها للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقرر الهولندي إيريك تين هاغ المدرب الجديد لمانشستر يونايتد الإبقاء على هاري ماغوير قائدا للفريق كما دافع عنه ووعد بإصلاح المنظومة الدفاعية للفريق هذا الموسم.