أبرزها رونالدو وماغواير.. 5 مشاكل تواجه تين هاج بعد مباراة واحدة مع مانشستر يونايتد

لا يمكن تخيل أن المدير الفني الهولندي إريك تين هاج ساحر يمكنه المشي في ملعب أولد ترافورد والتخلص من الفوضى في مانشستر يونايتد بحركة من عصاه.

والمشجعون الذين شاهدوا هزيمة يونايتد أمام برايتون يوم الأحد أدركوا الإخفاقات التي ابتلي بها النادي في السنوات الأخيرة، وأن الأمر سيستغرق وقتًا لتغيير الأمور ، لكن المدير الفني الجديد يعترف بأن هذه رفاهية لا يملكها.

ولا شك أن الغموض الذي أحاط بمستقبل كريستيانو رونالدو مع النادي الإنجليزي هذا الصيف ولا يظهر أي بوادر للانتهاء في أي وقت قريب قد ألقى بظلاله على النادي.

وتعرض رونالدو لصيحات الاستهجان من قبل بعض المشجعين وصيحات الاستهجان من قبل آخرين عندما شارك في الشوط الثاني. الشيء الوحيد المفقود هو أن أحدهم يصرخ ، ”خلفك!“

وتحسن يونايتد ولكن بشكل رئيس بسبب تحول كريستيان إريكسن إلى دور أعمق في خط الوسط. لن يغير أي شيء بخصوص هذا الأداء رأي رونالدو بشأن رغبته في المغادرة ، لكن يونايتد يقف بحزم ضد هذه الرغبة للنجم البرتغالي.

إذا كان لا يزال في النادي عند نهاية فترة الانتقالات في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، فسيأمل تين هاج أن يصبح الأمر أقل إلهاءً وأكثر تركيزا.

ظل مهاجم

كيف بدأ تين هاج الموسم دون مهاجم معروف في تشكيلته الأساسية؟ علم يونايتد أنه كان عليهم استبدال إدينسون كافاني وكان سيكون دون ميسون غرينوود. أراد رونالدو المغادرة وكذلك فعل أنطوني مارسيال، لكن الأخير انتهى به الأمر بقيادة هجوم يونايتد في الجولة الخارجية.

وعندما لم يتمكن مارسيال من اللعب ضد برايتون بسبب الإصابة، لم يكن رونالدو لائقًا بما يكفي للمشاركة لأنه سُمح له بالغياب عن الموسم التحضيري، لذلك كان على تين هاج أن يجرب إريكسن في دور المهاجم غير العشرين.

المشكلة هي أن يونايتد خصص جزءًا كبيرًا من ميزانية الانتقالات لمحاولة يائسة للتعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة فرينكي دي يونغ، لذلك هناك أموال محدودة متاحة للمهاجم.

وفي الوقت الذي تحرك فيه مانشستر سيتي وليفربول بشدة للتعاقد مع إرلينغ هالاند وداروين نونيز ، نظر يونايتد إلى أمثال بريان بروبي وساسا كالاجديتش وبنغامين سيسكو والآن ماركو أرناوتوفيتش – البالغ من العمر 33 عامًا مع خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في ستوك سيتي ووست هام يونايتد.

الحاجة إلى دم جديد

كان افتقار يونايتد للتقدم في سوق الانتقالات واضحًا في التشكيلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لتين هاج: بدأ ثمان من الفريق ضد برايتون المباراة النهائية لأولي غونار سولشاير مع واتفورد في نوفمبر/تشرين الثاني أيضًا.

وكان هناك تعاقدان جديدان للنادي بضم إريكسن وليساندرو مارتينيز وتيريل مالاسيا – اللاعب الوحيد الذي وقع في الوقت المناسب للمشاركة في الجولة الخارجية – جاء كبديل متأخر. يحتاج تين هاج بشدة إلى حقنة دماء جديدة – من الناحية المثالية، بالنسبة له، لدي يونغ ومهاجم.

من المفهوم أنه سيرغب في العمل مع أشخاص يعرفهم مثل دي يونغ ومارتينيز، لكن يبدو أنه كان هناك الكثير من التركيز على لاعبي هولندا وأياكس السابقين.

في غضون ذلك، عمل أرناوتوفيتش مع تين هاج وستيف مكلارين الرجل الثاني في يونايتد في تفينتي، لكن ذلك كان قبل 12 عامًا. مثل لاعب آخر مرتبط مع يونايتد نهاية الأسبوع – أدريان رابيو من يوفنتوس – كان الانضباط يمثل مشكلة بالنسبة له.

ثنائي غريب

يعني غياب مارتينيز عن جولة يونايتد أن الأرجنتيني لم يكن لديه سوى وقت محدود للعمل على شراكته الدفاعية المركزية مع هاري ماغواير ، وكان ذلك واضحًا ضد برايتون.

اعترف ماغواير بأنه ”لن يكون منسجما مع زميله الجديد“ وهو شيء لن يتحسن بين عشية وضحاها. سيحتاج مارتينيز إلى وقت للتكيف وهذا لن يكون سهلاً في فريق يونايتد الذي يفتقر إلى التماسك والثقة.

ويبدو أن ماغواير ومارتينيز هما الاختيار الأول لتين هاج في الوقت الحالي مع رافائيل فاران الذي لا يزال يكافح من أجل استعادة لياقته البدنية بالكامل. فيكتور ليندلوف هو الخيار الآخر ، لكن يونايتد لا يزال يدفع 250 ألف جنيه إسترليني مجتمعة أسبوعيًا إلى إريك بيلي وفيل جونز.

فوضى خط الوسط

سلطت هزيمة برايتون الضوء على الحاجة إلى لاعب خط وسط دفاعي من الطراز العالمي حيث الثنائي ”ماكفريد“ (سكوت مكتوميناي وفريد) مرة أخرى للضغط والانتقادات.

واتهم روي كين مكتوميناي وفريد​​ بالافتقار إلى ”ذكاء كرة القدم“ واستخدم بول سكولز وسائل التواصل الاجتماعي ليخبرهم ”بضرورة الاعتماد على لاعبين موهوبين آخرين“.

وكان التعاقد مع لاعب خط وسط دفاعي أولوية هذا الصيف، مع ظهور رابيو كأحدث بديل لدي يونغ، لكن تين هاج لا يزال ينتظر. قال المدير الفني البالغ من العمر 52 عامًا إنه سيطور لاعبًا من داخل الفريق إذا لزم الأمر.

أزمة الهوية

تم تعيين تين هاج لإضفاء هوية، وأسلوب لعب محدد إلى يونايتد، ولكن قول ذلك أسهل من فعله في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة. كان الأداء ضد برايتون مألوفًا بشكل مثير للقلق، وأشار إلى عدم الثقة بالنفس بين لاعبيه والمستمرة من الموسم الماضي.

حاول يونايتد اللعب من الخلف لكن برايتون سحقه من الثواني الأولى، ولم يكن هناك دليل يذكر على أداء ضاغط على الفريق الزائر.

لقد بدأ الموسم الآن، سيكون اختبارًا كبيرًا لمهارات تين هاج للحصول على ما يريده من هذه المجموعة من اللاعبين بينما تأتي المباريات كثيفة وسريعة.