فرينكي دي يونغ يقرر الانتقال إلى تشيلسي حال رحيله عن برشلونة

أفادت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية بأن لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ يريد أن ينتقل إلى تشيلسي حال رحيله عن برشلونة هذا الصيف، رغم اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه.

ولا يزال مستقبل دي يونغ أحد أهم الموضوعات في سوق الانتقالات الصيفي الحالي على الرغم من أن موقف اللاعب لا يزال واضحًا للغاية.

وقالت الصحيفة إن أولوية دي يونغ دائمًا الاستمرار مع برشلونة، لكن على الرغم من ذلك فإن اللاعب أقر داخل غرفة خلع الملابس أنه إذا اضطر إلى المغادرة فسيكون نحو تشيلسي.

وتردد أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع فرينكي دي يونغ بناء على طلب مدربه الجديد إيريك تين هاغ، الذي سبق أن عمل مع دي يونغ في أياكس أمستردام الهولندي.

في حين ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن تود بويلي مالك تشيلسي اتصل بنفسه باللاعب لمحاولة إقناعه بالانتقال إلى البلوز، لكن دي يونغ كرر رغبته في الوفاء بعقده مع برشلونة.

ورغم الرفض الجديد للاعب الهولندي إلا أن تشيلسي لا يتخلى عن رغبته في إقناع دي يونغ وسيواصل محاولة التعاقد معه.

وذكرت ”سبورت“ أنه بعيدًا عن رحيله المحتمل، يبدو أن مسلسل دي يونغ مع برشلونة لا نهاية له.

ونشرت صحيفة ”أتلتيك“، اليوم الاثنين، أن برشلونة أبلغ دي يونغ والفريق المرافق له برغبة إدارة النادي الكتالوني في إلغاء العقد الحالي للاعب الهولندي، والعودة لعقده القديم، لأن البنود التي قدمها له مجلس الإدارة السابق بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو في عقده الجديد فيها شبهة جنائية، وتعطي أسبابا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في إبرامه.

ويرى برشلونة أنه من غير المجدي أن يكون قادرًا على تحمل دفع الراتب الحالي للاعب، ويحاول خفضه بسبب رفض دي يونغ المتكرر مغادرة برشلونة.