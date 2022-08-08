ليفربول يستهدف ماتيوس نونيز لاعب سبورتينغ لشبونة

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات أن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول يفكر في التعاقد مع لاعب خط وسط إذا سنحت فرصة خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويمتلك ليفربول الكثير من لاعبي الوسط المتنوعين مثل جوردان هندرسون وتياغو ألكانتارا وفابينيو ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وكورتيس جونز وهارفي إليوت ومع ذلك، سيحاول كلوب التعاقد مع لاعب وسط في المستقبل القريب إذا كان بإمكانه جذب النوع المناسب من اللاعبين.

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وقال موقع ”أنفيلد ووتش“ على حسابه في ”تويتر“ عن ”يورغن كلوب وليفربول“: التفكير في لاعب خط وسط جديد إذا كانت هناك فرصة في السوق. أعتقد أن ماتيوس نونيز لاعب سبورتينغ لشبونة هو لاعب مثير للاهتمام للغاية ويمكن أن يكون مناسبًا جيدًا لهذا الفريق، لكننا نحتاج إلى معرفة المبلغ الذي سيكون النادي مستعدًا لاستثماره في التعاقد معه“.

وكل من هندرسون وتياغو في الثلاثينيات من العمر، لذلك؛ سيتعين على ليفربول الاستثمار في لاعب خط وسط شاب في وقت قريب.

وسيكون الدولي البرتغالي نونيز البالغ عمره 23 عاما صفقة منافسة، حيث سجل لاعب خط الوسط سبعة أهداف وقدم تسع تمريرات حاسمة في 100 مباراة مع سبورتينغ لشبونة.

كما بلغ متوسط تصنيف نونيز للاعب 7.08 وفقا لإحصاءات موقع ”WhoScored“ في 33 مباراة بالدوري الموسم الماضي، وتبرز الأرقام المذكورة أعلاه أن البرتغالي الدولي لاعب موهوب.

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ويبلغ نونيز من العمر 23 عامًا فقط ما يعني أنه استثمار بعيد المدى لليفربول، فضلا عن أن كلوب يتمتع بسجل حافل في تطوير اللاعبين الشباب.

وينتهي عقد نونيز مع سبورتينغ لشبونة في صيف عام 2026، وتبلغ القيمة السوقية الحالية له 31.50 مليون جنيه إسترليني.

وكان التعاقد مع المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز من بنفيكا، مقابل 75 مليون يورو بصفة مبدئية، تأكيدا من ليفربول على أنه لم يعد ينشغل فقط باكتشاف الجواهر الدفينة مثل السنغالي ساديو ماني بل أصبح على رأس عمالقة سوق الانتقالات.

وهذا يعني أن المبلغ المطلوب في لاعب الوسط نونيز لا يمثل أي مشكلة لبطل كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية الموسم الماضي في ظل رغبة كلوب في التعاقد مع لاعب وسط شاب.