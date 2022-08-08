الادعاء في محاكمته: غيغز أظهر الجانب "الشرير" في شخصيته

قالت هيئة المحلفين في محاكمة الجناح السابق لمانشستر يونايتد رايان غيغز، الذي يواجه اتهامات بالاعتداء على صديقته السابقة وشقيقتها، اليوم الإثنين إن الدولي الويلزي السابق لديه جانب ”شرير“.

ويواجه غيغز (48 عاما)، الذي استقال من منصبه كمدرب لمنتخب ويلز بسبب القضية، اتهامات بالتسبب في أذى جسدي لصديقته السابقة كيت جريفل وضرب أختها الصغرى إيما، كما أنه يواجه اتهاما يتعلق بالسلوك القهري والسيطرة.

رسميا.. غيغز يستقيل من تدريب منتخب ويلز https://t.co/cabcYQ9cDk pic.twitter.com/3IOBm7SfW4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 20, 2022

ودفع اللاعب السابق، الذي جلس في قفص الاتهام مرتديا بدلة سوداء، ببراءته من الاتهامات وقال دفاعه إن المزاعم ”تستند إلى التشويه والمبالغة والأكاذيب“.

وفي بداية القضية أمام النيابة، قال بيتر رايت محامي صديقة غيغز وشقيقتها إن هناك تباينا واضحا بين غيغز اللاعب والطريقة التي تعامل بها مع صديقته في ”علاقة سامة“.

وأضاف: ”على أرض الملعب كانت مهاراته واضحة، خارج الملعب وفي حياته الشخصية وفي منزله وخلف الأبواب المغلقة، كان هناك جانب أكثر بشاعة وأكثر شرا في شخصيته“.

وقال رايت إن القضية تضمنت ”سلسلة من الإساءات الجسدية والنفسية لامرأة ادعى أنه يحبها.

وأضاف: ”الإساءة المنهجية والعنيفة للمرأة في بعض الأحيان هو ما تدور حوله هذه القضية“.

ووصف المدعي العام الحادث، حيث ضرب فيها غيغز رأس جريفل و“ضرب بمرفقه“ شقيقتها.

وتم الإفراج عن غيغز بكفالة بشرط عدم اتصاله بأي من الأختين وعدم الذهاب إلى أي عنوان يعتقد أنهما قد يكونان فيه.

وتم القبض على اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، والذي قال إنه يتطلع إلى تبرئة اسمه، لأول مرة في القضية وأفرج عنه بكفالة في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وقال المحامي كريس داو في دفاعه عن غيغز إنه ”لم يستخدم أبدا العنف غير القانوني ضد كيت جريفل. قائلا إن الزوجين ”يتصرفان مثل أطفال يتشاجرون“.

وقال إن غيغز أقر بوجود ”اتصال طفيف وعرضي“ أثناء شجار على هاتف محمول لكنه نفى وجود ضربة متعمدة في الرأس وقال إنه ”لم يكن هجوما إجراميا عن بُعد“.

وقال داو لهيئة المحلفين إن أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق وزميل غيغز السابق في الفريق غاري نيفيل سيتم سماع شهادتهما ”بطريقة ما“ خلال المحاكمة.

وتولى روبرت بيدج مسؤولية منتخب ويلز الذي تأهل لنهائيات كأس العالم في قطر.

وخاض غيغز 963 مباراة على مدار 23 عاما مع مانشستر يونايتد كلاعب، وهو رقم قياسي للنادي، وفاز بعدد من الألقاب بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة ولقبان لدوري أبطال أوروبا.

وشارك في 64 مباراة مع ويلز بين عامي 1991 و2007 ثم تولى تدريب المنتخب الوطني في 2018.