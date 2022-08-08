برشلونة يحسم صفقة ماركوس ألونسو وينتظر موافقة الليغا

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة توصل لاتفاق نهائي مع ماركوس ألونسو لكن ما يعطل الإعلان الرسمي للصفقة انتظار تعليمات وقرارات رابطة الليغا بشأن اللعب المالي النظيف وتسجيل اللاعبين.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن برشلونة اتفق على كل شيء مع الدولي الإسباني وناديه تشيلسي، لكنه بحاجة إلى معرفة مقدار الهامش الذي يجب أن يكونوا قادرين على تسجيله.

وبهذا المعنى، يعطي برشلونة الأولوية لتسجيل اللاعبين الجدد الذين تم تقديمهم بالفعل، أما ماركوس ألونسو فقد تم إغلاق كل شيء، وحصل اللاعب الدولي الإسباني على موافقة تشيلسي على الرحيل منذ يوم السبت الماضي، كما أكد المدير الفني الألماني توماس توخيل مدرب الفريق الإنجليزي بمجرد انتهاء المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون.

علاوة على ذلك، تحدث لاعب كرة القدم البالغ من العمر 31 عامًا مع مديره الفني قبل المباراة واتفقا على أنه نظرًا لرحيله الوشيك سيبقى ماركوس خارج قائمة الفريق.

تجدر الإشارة إلى أنه يوم الأربعاء الماضي، كان فالي رمضان وكيل ألونسو، قد حضر بالفعل اجتماعًا مع إدارة برشلونة لوضع الأسس للاتفاق على مستقبله مع النادي الكتالوني.

ومارس ماركوس ألونسو، الذي يتبقى عام واحد على عقده مع الفريق اللندني، الكثير من الضغط على تشيلسي لارتداء قميص برشلونة لأن أولويته كانت العودة إلى إسبانيا ليكون قريبًا من عائلته.

وهناك عقبة أخيرة واحدة مفقودة ، لا تقل أهمية. أن برشلونة لديه ما يكفي من أموال لتسجيله. لكن رابطة الليغا يجب أن تمنح الموافقة النهائية.

ولا يريد النادي الكتالوني الإعلان عن الصفقة رسميا إذا لم تسمح لهم رابطة الدوري لاحقًا بإضافته إلى قائمة اللاعبين لبدء البطولة.

وكما علمت ”موندو ديبورتيفو“ فإن ألونسو ودع بالفعل عمال المدينة الرياضية في تشيلسي الأسبوع الماضي وسافر بالفعل إلى برشلونة لحسم إجراءات التعاقد معه.

وأدى التعاقد مع لاعب برشلونة السابق مارك كوكوريلا مقابل 65 مليون يورو بالإضافة إلى ثمانية اخرى متغيرت من برايتون ألبيون إلى تسريع رحيل لاعب ريال مدريد السابق إلى كامب نو.

وتعاقد برشلونة مع كل من الدنماركي أندرياس كريستنسن والإيفواري فرانك كيسي والبرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي غول كوندي هذا الصيف، ولكن لن يكون أي منهم متاحًا للعب حتى تبلغ رابطة الليغا أن عقودهم قابلة للتسجيل مع الوضع المالي الصعب للنادي. وتنطبق قضية التسجيل نفسها على عثمان ديمبلي، الذي وقع عقدًا جديدًا بعد انتهاء عقده السابق وماركوس ألونسو بالطبع.