تشيلسي يخسر 20 مليون جنيه إسترليني بعودة تيمو فيرنر إلى لايبزيغ

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب تشيلسي سيخضع لفحص طبي من لايبزيغ يوم الثلاثاء قبل عودته إلى النادي الألماني.

ووفقا للصحيفة فقد اتفق تشيلسي ولايبزيغ على أن يدفع النادي الألماني حوالي 25 مليون جنيه إسترليني بما في ذلك الإضافات في صفقة فيرنر، ما يعني أن البلوز سيخسر أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني في الصفقة.

هدف تشيلسي الأول على ريال مدريد .. تيمو فيرنر 🔥

تشيلسي 1 ريال مدريد 0#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_تشيلسي pic.twitter.com/cnvxnDFO4A — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2021

وأمضى فيرنر، البالغ من العمر 26 عامًا، أربع سنوات مميزة في لايبزيغ قبل الانتقال إلى تشيلسي، وسجل مع النادي الألماني 95 هدفًا في 159 مباراة فقط.

وانضم فيرنر إلى تشيلسي مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2020 وسجل 23 هدفًا وصنع 21 هدفًا آخر في 89 مباراة.

وأعرب فيرنر عن رغبته في اللعب بشكل أكثر خلال جولة تشيلسي التحضيرية للموسم الجديد في أمريكا، خاصة قبل كأس العالم في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وكان نيوكاسل ويوفنتوس حريصين أيضا على ضم فيرنر لكن العودة إلى فريقه السابق برزت كخيار مفضل لدى اللاعب.

جيرو يسأل كورتوا عن طريقة تصديه لكرة تيمو فيرنر خلال مباراة ريال مدريد وتسيلسي في دوري أبطال أوروبا،

كورتوا قال لجيرو انه تصدى لها هكذا وحرك قدمه، ما يعني سهولة ما قام به أمام المهاجم الألماني. pic.twitter.com/87567Cgd0f — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2021

وأنفق تشيلسي حوالي 175 مليون جنيه إسترليني بالفعل على ضم رحيم سترلينغ وكاليدو كوليبالي وغابرييل سلونينا ومارك كوكوريلا.

ومع وجود ويسلي فوفانا لاعب ليستر سيتي وفرينكي دي يونغ لاعب برشلونة ومهاجم أيضا على قائمة صفقات الفريق التي سيسعى لضمها فإن البلوز سيكون قد أنفق 300 مليون جنيه إسترليني في السوق الصيفي.

وتم ربط بيير إيميريك أوباميانغ لاعب برشلونة بالانتقال إلى تشيلسي كما يتنافس تشيلسي مع مانشستر يونايتد على بنيامين سيسكو الذي يقاتل أيضا مانشستر يونايتد، من بين أمور أخرى، من أجل نجم هجوم سالزبورغ.

ومن المقرر أن يكون هناك المزيد من الراحلين عن تشيلسي مع اقتراب رحيل ماركوس ألونسو القريب من الانتقال إلى برشلونة، وكالوم هودسون-أودوي الذي يأمل في إتمام صفقة إعارة قبل نهاية سوق الانتقالات، وحكيم زياش وكيبا أريزابالاغا ومالانغ سار.

يشار إلى أن تشيلسي حقق الفوز بنتيجة 1/0 على إيفرتون يوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، علما أن البلوز احتل المركز الثالث في ترتيب المسابقة الموسم الماضي.