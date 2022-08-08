برناردو سيلفا يعتقد أن انتقاله إلى برشلونة بات صعبا

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا لا يزال ينتظر برشلونة، لكن صبر لاعب مانشستر سيتي بدأ ينفد.

ووفقا للصحيفة، فإن برناردو بدأ يرى أن الوقت يمر، والسوق يتقدم، ورغم ذلك فإن المفاوضات مع النادي الكتالوني لا تزال عند نفس النقطة التي كانت عليها قبل شهرين، عندما بدأت مناقشة الصفقة.

وأضافت أن سيلفا سمع العديد من الكلمات الطيبة، مقابل القليل من الإجراءات، ويرى أن الصفقة تفتقر لأي اقتراح مكتوب على الطاولة.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن احتمال إتمام الصفقة يقل على الرغم من رغبة برناردو سيلفا الواضحة في التوقيع لبرشلونة هذا الصيف.

وتحدث تشافي مع برناردو وكان كل شيء واضحًا، حيث بدا اللاعب البرتغالي متحمسًا للمشروع الجديد في برشلونة، لكن حتى الآن لم يتم تقديم عرض على الورق.

يملك اتفاقا مع برشلونة.. غوارديولا يلمح إلى رحيل برناردو سيلفا عن مانشستر سيتي https://t.co/vo8cx4QeRa pic.twitter.com/4rM2goQCdC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 5, 2022

من جهته، يعرف خورخي مينديز، وكيل برناردو سيلفا أن الصفقة لن تتم إلا إذا غادر الهولندي فرينكي دي يونغ برشلونة، وبسبب تأخر رحيل فرينكي فإن سيلفا بدأ يشعر بالقلق حول الصفقة.

وفي هذه الأثناء بدأ الدوري الإنجليزي الممتاز وبدأ برناردو سيلفا على مقاعد البدلاء في اليوم الأول ولم يحسم مستقبله.

ويحافظ اللاعب على رغبته في اللعب لبرشلونة، وهو هدف نابع من حلمه باللعب في برشلونة منذ طفولته، لكنه أيضًا يؤدي بشكل جيد في مانشستر سيتي.

وفي المقابل، لا يواجه برشلونة وقتًا سهلًا في تسجيل اللاعبين ولا يزال هناك العديد من الجوانب المعلقة، فالوضع الاقتصادي معقد ولهذا يريد برناردو سيلفا أيضًا معرفة الظروف التي يمكنه التوقيع عليها للنادي الكتالوني.

وأفادت ”موندو ديبورتيفو“ بأن برناردو سيلفا لا يريد الحصول على أقل مما يحصل عليه في مانشستر سيتي حال رحيله عن النادي الإنجليزي، وسيكون من الضروري معرفة ما إذا كان برشلونة في وضع يسمح له بتقديم عرض يقنع مانشستر سيتي واللاعب أيضًا.

وانتقل برناردو سيلفا إلى مانشستر سيتي صيف عام 2017 من موناكو الفرنسي مقابل 50 مليون يورو، وتقدر قيمته السوقية حاليا بـ80 مليون يورو بحسب موقع ”transfermarkt“.

وبحسب الموقع ذاته، فإن سيلفا لعب 251 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل فيها 48 هدفا وصنع 50.