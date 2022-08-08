توخيل: تشيلسي يحتاج إلى جيل جديد من المدافعين

أعرب توماس توخيل، مدرب تشيلسي، عن سعادته بأداء تياغو سيلفا وسيزار أزبيليكويتا وكاليدو كوليبالي، يوم السبت الماضي، لكن مع تقدمهم في العمر، فهو يدرك أن النادي يحتاج إلى جيل قادم من لاعبي الخط الخلفي.

وفقد تشيلسي، الذي تغلب على إيفرتون 1-صفر في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، جهود أنطونيو روديجر (29 عاما) وأندرياس كريستنسن (26 عاما) في نهاية الموسم الماضي بعد انتقالهما إلى ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب، قبل أن يضم السنغالي كوليبالي من نابولي.

وقال المدرب الألماني لموقع النادي على الإنترنت ”نحن سعداء جدا بوجود لاعبين مثل أزبليكويتا وتياغو وكاليدو، لكن من المهم أيضا أن يكون لدينا الجيل القادم لاستلام المسؤولية منهم في نهاية المطاف في السنوات المقبلة“.

وأضاف ”تعتمد اللعبة بشدة على الجانب البدني.. هذا هو الواقع، لذلك نحن بحاجة إلى لاعبين آخرين لتناوب اللعب مع هؤلاء اللاعبين“.

وتابع ”بصفة عامة، فإن الواقع يقول إن الثلاثي الخلفي والحارس وثنائي الوسط المدافع المتمثل في جورجينيو ونغولو (كانتي) كلهم في الثلاثينات من عمرهم“.

وواصل توخيل ”هذه هي الحال وبينما نحن سعداء جدا بهؤلاء الأشخاص، فإننا نحتاج أيضا إلى التفكير في المستقبل“.

الحارس الأفضل في إفريقيا 👍 السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي حافظ على نظافة شباكه في 47% من مبارياته بالبريميرليغ (31) مباراة من (66). pic.twitter.com/DzlrtrHUMx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2022

ولم يكتف كوليبالي ببعض التدخلات المهمة لإنقاذ مرمى فريقه فقط، بل كان لديه مساهمات مهمة في الجانب الهجومي ومرر كرة رائعة إلى بين تشيلويل جاءت عبرها ركلة الجزاء التي رجحت كفة الفريق اللندني.

ورأى بعض من جماهير ”البلوز“ بأن كوليبالي قد يكون مرشحا بقوة لنيل لقب أفضل صفقة هذا الصيف، ووصفه آخر بأنه صخرة كل العصور.

ويستضيف تشيلسي، الذي احتل المركز الثالث الموسم الماضي، غريمه اللندني توتنهام هوتسبير، يوم الأحد.

فيما ذكرت تقارير أخرى، أن كالوم هودسون أودوي، تقدم بطلب للرحيل عن تشيلسي، رغبة منه في اللعب مع فريق آخر يضمن مشاركته في المباريات بشكل منتظم.

وتم استبعاد هودسون أودوي من تشكيلة تشيلسي، في الفوز على إيفرتون.

وأضافت التقارير الصحفية، أن إعارة هودسون أودوي إلى فريق آخر، تبدو أكثر احتمالا من التخلي عنه بشكل كامل، لا سيما أنه يتبقى في عقده عامان.

فيما قالت تقارير أخرى، إن تشيلسي قدم عرضا كبيرا لنادي برشلونة، من أجل التعاقد مع الهولندي، فرينكي دي يونغ، في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وبرشلونة يريد التخلص من دي يونغ والحصول على 100 مليون يورو، من أجل موازنة حساباته المالية.

وأوضحت صحيفة ”سبورت“ أن قيمة عرض ”البلوز“ وصلت إلى 70 مليون يورو، مشيرة إلى أن تشيلسي يدرك أنه يتعين على النادي إقناع اللاعب الهولندي بالانتقال إلى ”ستامفورد بريدج“.