ذا أثليتك: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أدريان رابيو

كشف ديفيد أورنستين، الصحفي بموقع ”ذا أثليتك“، أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع أدريان رابيو من يوفينتوس.

وأضاف التقرير: ”على مانشستر يونايتد اتخاذ القرار بشأن التعاقد مع رابيو بغض النظر عن سعيهم المستمر للتعاقد مع فرينكي دي يونغ، نجم برشلونة، أو انتظار معرفة ما سيحصل بشأن النجم الهولندي قبل حسم قرار التعاقد مع رابيو“.

وخاض أدريان رابيو 25 دقيقة فقط من هزيمة يوفنتوس 4-0 الودية أمام أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، لكن انتهى به الأمر بـ6 غرز في رأسه، بعد اصطدامه بزميله في يوفنتوس جليسون بريمر.

🚨 EXCL: Man Utd United working on deal to sign Adrien Rabiot from Juventus. #MUFC must decide if they proceed irrespective of ongoing De Jong pursuit or await outcome of that before deciding. 27yo France midfielder has 1yr on #Juve contract @TheAthleticUK https://t.co/kUM6VeImK7 — David Ornstein (@David_Ornstein) August 8, 2022

ولم يكن صيفًا رائعًا لرابيو، إذ إن عقد الفرنسي سينتهي في يونيو 2023 ومن المرجح رحيله عن يوفنتوس.

ولم يتم استدعاء اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 27 عامًا في جولة يوفنتوس التمهيدية للموسم الجديد في الولايات المتحدة، وبقي في تورينو لأسباب شخصية.

ولكن تم استدعاؤه للتدريب مع فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا، ويعتقد الكثيرون أن عدم تواجده في جولة اليوفي التحضيرية تمهيدًا لرحيله محتمل.

وذكرت سابقا صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ الإيطالية، أن أولمبيك ليون مهتم بضم رابيو، لكن الفرنسي غير مقتنع بالفكرة، مفضلًا ناديًا أكثر شهرة.

وتعمل والدته ووكيلة أعماله فيرونيك على محاولة تأمين العودة إلى باريس سان جيرمان، النادي الذي قضى 9 سنوات معه، قبل أن يغادر في صفقة انتقال مجانية في عام 2019.

واستهل مانشستر يونايتد حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة 1 – 2 أمام ضيفه برايتون خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، في الجولة الأولى من المسابقة.

وحقق إيريك تين هاغ، المدير الفني ليونايتد، رقمًا سلبيًّا لم يحدث منذ عام 2014 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لشبكة ”أوبتا“ العالمية، المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية، فإن تين هاغ هو أول مدرب لليونايتد يخسر افتتاحية الدوري منذ لويس فان غال في 2014 ضد سوانزي سيتي.

وتفوق فريق برايتون على مانشستر يونايتد هجوميًّا في أحداث الشوط الأول، وكان الأخطر على مرمى دي خيا، وظلت المباراة سجالًا حتى صافرة النهاية بخسارة الشياطين الحمر 1-2، وفقدان أول ثلاث نقاط في مسابقة الدوري الإنجليزي، فيما حصد الضيوف 3 نقاط ثمينة.