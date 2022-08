ذا أثليتك: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أدريان رابيو

كشف ديفيد أورنستين، الصحفي بموقع ”ذا أثليتك“، أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع أدريان رابيو من يوفينتوس.

وأضاف التقرير: ”على مانشستر يونايتد اتخاذ القرار بشأن التعاقد مع رابيو بغض النظر عن سعيهم المستمر للتعاقد مع فرينكي دي يونغ، نجم برشلونة، أو انتظار معرفة ما سيحصل بشأن النجم الهولندي قبل حسم قرار التعاقد مع رابيو“.

وخاض أدريان رابيو 25 دقيقة فقط من هزيمة يوفنتوس 4-0 الودية أمام أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، لكن انتهى به الأمر بـ6 غرز في رأسه، بعد اصطدامه بزميله في يوفنتوس جليسون بريمر.

🚨 EXCL: Man Utd United working on deal to sign Adrien Rabiot from Juventus. #MUFC must decide if they proceed irrespective of ongoing De Jong pursuit or await outcome of that before deciding. 27yo France midfielder has 1yr on #Juve contract @TheAthleticUK https://t.co/kUM6VeImK7

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 8, 2022