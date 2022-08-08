الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي: بصمة داروين نونيز.. وفاعلية هالاند.. وبرنتفورد ملك الانتفاضات

شهدت الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الذي انطلق يوم الجمعة الماضي العديد من الإيجابيات التي تبشر بموسم قوي بعد بضع صفقات أبرمتها الفرق الإنجليزية، فيما خيبة الأمل ما زالت تلاحق مانشستر يونايتد منذ الموسم الماضي.

وفيما يأتي أبرز نقاط الجولة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022-2023.

* موسم جديد.. والقصة ذاتها في يونايتد

هل كانت مفاجأة حقا أن يظهر مانشستر يونايتد هذا الموسم بأداء الفريق المتعثر ذاته في الموسم الماضي؛ إذ تعثر كثيرا تحت قيادة رالف رانجنيك وأولي غونار سولشاير؟

الهزيمة 2-1 بملعبه من برايتون أند هوف ألبيون أمس الأحد تبدو مفاجأة، لكن بالنظر إلى فريق المدرب غراهام بوتر صاحب المركز التاسع في الموسم الماضي فليس من الصادم استمرار الأداء الجماعي الجريء لبرايتون.

خلال فترة الإعداد للموسم احتاج يونايتد إلى عمل أكبر وتحولات أكبر من اللاعبين أكثر من الفرق الخمس التي أنهت الموسم الماضي فوقه في الترتيب، لكنه أبرم صفقات بارزة أقل من منافسيه.

وبدأ المدرب إيريك تين هاغ مباراته الأولى بالدوري معتمدا على سكوت مكتوميناي وفريد في وسط الملعب ولم يَظهر هذا الثنائي مطلقا بالمستوى العالمي المطلوب.

وفي ظل غموض مستقبل كريستيانو رونالدو وإصابة أنتوني مارسيال اضطر تين هاغ للعب دون رأس حربة، ورغم المخاوف المستمرة من مركز الظهير الأيمن نال ديوغو دالوت فرصة أخرى للإقناع.

وواجهت سياسة يونايتد في التعاقدات هجوما من النقاد في السنوات الأخيرة، وأظهرت الأشهر القليلة الماضية أنه لم يحدث تغيير.

هاري ماغواير عن هزيمة مانشستر يونايتد أمام برايتون: إنها أسوأ بداية ممكنة https://t.co/sLutKoj6J7 pic.twitter.com/dZ2vZCtXlx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2022

* سيتي دون مشكلة في التأقلم مع هالاند

كان من الأسئلة الملحة بخصوص الانتقالات قبل بداية الموسم.. هل يمكن أن يتأقلم أسلوب البطل مانشستر سيتي مع رأس الحربة الكلاسيكي إرلينغ هالاند؟

وتبدو الإجابة واضحة الآن بعد أن سجل المهاجم النرويجي القادم من بروسيا دورتموند هدفين في الفوز 2-صفر على وست هام يونايتد في أول مباراة له بالدوري الممتاز، لأن سيتي لم يتأقلم فقط بل أضاف سلاحا خطيرا إلى ترسانته.

وهالاند مهاجم تقليدي بما يعني أنه طويل القامة وقوي في ألعاب الهواء، لكنه أظهر لمسته الفعالة أمام المرمى في الهدف الثاني وكشف عن سرعته وبراعته الخططية أيضا.

وربما من الصعب أن يستمر بنفس متوسط أهدافه في الدوري الألماني، لكن من يمكنه الرهان على ألا يواصل الغزارة التهديفية في إنجلترا؟

غوارديولا: هالاند يتأقلم بشكل رائع مع أسلوب مانشستر سيتي https://t.co/bKsBcAJ0uF pic.twitter.com/BpnCI9gjXK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2022

* داروين مستعد لتعزيز خطورة ليفربول

ربما تكون الحسنة الوحيدة من تعادل ليفربول 2-2 مع فولهام يوم السبت أداء مهاجم أوروغواي داروين نونيز، الذي ترك بصمة مبدعة بعد نزوله بديلا بتسجيل هدف وصناعة آخر.

وأربك نونيز، البالغ 23 عاما، دفاع فولهام وتعاون بشكل جيد مع محمد صلاح بعد شوط أول بلا أنياب هجومية من وصيف بطل الموسم الماضي.

واذا استمر نونيز بهذا المستوى الواعد سينسى الجميع قريبا انتقال ساديو ماني إلى بايرن ميونخ وكذلك البداية الباهتة للموسم في كريفن كوتيدج.

* فيلا بحاجة للعمل بعد أداء محبط

نال الإحباط من ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا بسبب الأداء أمام بورنموث، فرغم الاستحواذ افتقد الكفاءة في الثلث الأخير ليخسر 2-صفر.

وبدا الفريق الذي كلف تجميعه أموالا طائلة باهتا وسدد مرتين فقط على المرمى من إجمالي 15 محاولة.

وغابت فاعلية صانع اللعب فيليب كوتينيو وأخفق المهاجم داني إنغز في ترك بصمة.

وقال جيرارد ”افتقدنا الإبداع ونحتاج للتحسن كثيرا، استحوذنا وتحكمنا في الكرة ونقلناها في المناطق الصحيحة، لكننا ابتعدنا كثيرا عن دقة التمريرة الأخيرة والعرضية الأخيرة واللمسة الإبداعية“.

* برنتفورد ملك الانتفاضات يظهر الشجاعة مجددا

ليفربول (20 نقطة) هو الوحيد الذي جمع نقاطا أكثر من برنتفورد (15) بعد التأخر في النتيجة في الموسم الماضي، وبرهن ”النحل“ مجددا على براعتهم في تعويض التأخر.

وكرر برنتفورد ذلك حين حول تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع ليستر سيتي أمس الأحد، وللمرة الأولى أهدر ”الثعالب“ التقدم بهدفين على أرضهم في الدوري منذ 2003.

ورغم أن توماس فرانك مدرب برنتفورد قد يعتبر هذا إيجابيا لكنه أظهر قلقا من استقبال فريقه الهدف الأول في 25 مرة بالموسم الماضي، وتكرر ذلك مجددا في استاد ”كينغ باور“.

ويبين هذا شجاعة برنتفورد ورغبته في انتزاع النقاط بعد التأخر، لكنه يحتاج للتحسن في كيفية دخول المباريات.