هاري ماغواير عن هزيمة مانشستر يونايتد أمام برايتون: إنها أسوأ بداية ممكنة

اعتبر المدافع الإنجليزي هاري ماغواير هزيمة فريقه مانشستر يونايتد أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز (2-1) بمثابة كابوس، فيما قال الهولندي إيريك تين هاغ مدرب الفريق إنه أمام ”وظيفة جحيم“.

وقال هاري ماغواير، قائد مانشستر يونايتد، بعد الهزيمة في تصريحات إعلامية: ”كانت بداية الكابوس أن تكون متأخرا 2-0 في الشوط الأول، إنها أسوأ بداية ممكنة. لم تكن جيدة بما فيه الكفاية“.

وأضاف المدافع الدولي الإنجليزي: ”كنا نشعر بالضيق وسجلنا هدفا واحدا، لكنها بداية سيئة، الهدف الأول أعادنا إلى الوراء حقًا. لديهم الكثير من السيطرة“.

وأبرز: ”الكل يعرف المهمة، كان لدينا موسم سيئ، الموسم الماضي، الآن بمدرب جديد وفلسفة جديدة، ننظر إلى حد بعيد للتطور والتحسن“.

فيما اعتبر الهولندي إيريك تين هاغ أن مهمته مع مانشستر يونايتد صعبة ووصفها بوظيفة جحيم، في إشارة لكون الفريق يعيش مشاكل متعددة ويحتاج لمجهود كبير لإعادته للطريق الصحيح.

وقال المدرب الهولندي: ”إنها وظيفة جحيم، إنها بالتأكيد نكسة، خيبة أمل حقيقية وعليك التعامل معها“.

وأضاف متحدثا عن اللقاء: ”أنا غير راضٍ تمامًا لأننا خسرنا وهذا ليس ضروريًا، كان يجب أن نفعل الأشياء بشكل أفضل“.

وتابع: ”لقد تخلينا عن كرتين سهلتين وكان التنظيم خطأ فادحًا، شرحنا بوضوح كيفية التعامل مع المواقف. كان عديم الفائدة“.

انتهت#مانشستر_يونايتد يسقط أمام برايتون في أول مباراة للمدرب تين هاغ#إرم_سبورت pic.twitter.com/F1NKHrqx0m — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2022

وأكد المدرب الهولندي أن الأمر يستلزم التعلم بسرعة والعودة، موضحا: ”نحن بحاجة إلى تعلم الدروس وتعلم الدروس بسرعة. ليس لدينا وقت وعلينا العودة“.

وأكد تين هاغ على موقفه بعدم إشراك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ البداية بسبب عدم مشاركته في فترة الإعداد للموسم الجديد، قائلا: ”تدرب كريستيانو رونالدو 10 أيام فقط ولا يمكنه اللعب 90 دقيقة، لا يمكن إجباره على ذلك“.

لكن المدرب الهولندي اعترف أن الفريق كان أفضل بوجود النجم البرتغالي على الملعب بعدما أشركه في الدقيقة 52، وكان قد فضل اللعب بقلب هجوم وهمي عبر تناوب الدنماركي كريستيان إريكسين والبرتغالي برونو فيرنانديز على المركز في ظل غياب الفرنسي أنتوني مارسيال عن اللقاء للإصابة.