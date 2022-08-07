غوارديولا: هالاند يتأقلم بشكل رائع مع أسلوب مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعدما سجل لاعبه الجديد إيرلينغ هالاند هدفي الفوز 2/0 على ويستهام يونايتد، إن المهاجم النرويجي تأقلم بسرعة مع أسلوب لعب حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض هالاند مباراته الأولى في الدوري بالتسجيل في كل شوط، وكانت البداية من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع بشكل مميز في إستاد لندن.

هالاند يبدأ مشواره بالدوري الإنجليزي برقم قياسي مع مانشستر سيتي https://t.co/w9boCJNvuR pic.twitter.com/cQLdKrBAhU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2022

وقال غوارديولا لشبكة ”سكاي سبورتس“ عن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما المنضم من بروسيا دورتموند هذا الصيف: ”لم تكن لدينا أي شكوك في أن اللاعب الذي يسجل الأهداف منذ مولده سيسجل الأهداف هنا“.

وأضاف: ”أعطانا هالاند إمكاناته، نحن لن نتغير كثيرا، بل سنتأقلم. نعرف أن لدينا قوة هنا. إنه يركض كثيرا في عمق الملعب ويجيد إنهاء الهجمات“.

وتابع: ”إنه يتأقلم بشكل رائع مع الأسلوب الذي نريد أن نلعب به. سنحاول استغلاله بشكل أكبر وأتمنى أن يكون بوسعنا منحه الفرصة لتسجيل المزيد من الأهداف“.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: هالاند يدخل السباق مبكرًا https://t.co/nNzDxwr7ed pic.twitter.com/yhPpUygsu6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2022

وأكد ديفيد مويز مدرب ويستهام أن فريقه لم يكن الطرف الأفضل خلال مواجهة مانشستر سيتي الذي سيطر على أغلب فترات المباراة.

وقال مويز: ”هذا منافس جيد جدا. أعتقد أن المنافس كان أفضل كثيرا في الجانب الخططي اليوم“.

وأضاف: ”كان الأمر يتعلق بمحاولة البقاء في أجواء المباراة. النتيجة كانت 1-صفر من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول، وهذا منحنا الفرصة… المنافس كان أفضل كثيرا ولم يكن بوسعنا التعامل مع الأمر اليوم“.