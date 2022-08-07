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رياضة

غوارديولا: هالاند يتأقلم بشكل رائع مع أسلوب مانشستر سيتي
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2022 20:26 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2022 20:55 GMT

غوارديولا: هالاند يتأقلم بشكل رائع مع أسلوب مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعدما سجل لاعبه الجديد إيرلينغ هالاند هدفي الفوز 2/0 على ويستهام يونايتد، إن المهاجم النرويجي تأقلم بسرعة مع أسلوب لعب حامل

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المصدر: رويترز

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعدما سجل لاعبه الجديد إيرلينغ هالاند هدفي الفوز 2/0 على ويستهام يونايتد، إن المهاجم النرويجي تأقلم بسرعة مع أسلوب لعب حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض هالاند مباراته الأولى في الدوري بالتسجيل في كل شوط، وكانت البداية من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع بشكل مميز في إستاد لندن.

وقال غوارديولا لشبكة ”سكاي سبورتس“ عن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما المنضم من بروسيا دورتموند هذا الصيف: ”لم تكن لدينا أي شكوك في أن اللاعب الذي يسجل الأهداف منذ مولده سيسجل الأهداف هنا“.

وأضاف: ”أعطانا هالاند إمكاناته، نحن لن نتغير كثيرا، بل سنتأقلم. نعرف أن لدينا قوة هنا. إنه يركض كثيرا في عمق الملعب ويجيد إنهاء الهجمات“.

وتابع: ”إنه يتأقلم بشكل رائع مع الأسلوب الذي نريد أن نلعب به. سنحاول استغلاله بشكل أكبر وأتمنى أن يكون بوسعنا منحه الفرصة لتسجيل المزيد من الأهداف“.

وأكد ديفيد مويز مدرب ويستهام أن فريقه لم يكن الطرف الأفضل خلال مواجهة مانشستر سيتي الذي سيطر على أغلب فترات المباراة.

وقال مويز: ”هذا منافس جيد جدا. أعتقد أن المنافس كان أفضل كثيرا في الجانب الخططي اليوم“.

وأضاف: ”كان الأمر يتعلق بمحاولة البقاء في أجواء المباراة. النتيجة كانت 1-صفر من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول، وهذا منحنا الفرصة… المنافس كان أفضل كثيرا ولم يكن بوسعنا التعامل مع الأمر اليوم“.

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