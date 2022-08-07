هالاند يبدأ مشواره بالدوري الإنجليزي برقم قياسي مع مانشستر سيتي

أصبح النرويجي إرلينغ هالاند ثاني لاعب في مانشستر سيتي يسجل ثنائية في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الهداف التاريخي للنادي، في أغسطس/آب 2011.

وسجل هالاند هدفين بواقع هدف في كل شوط في مرمى وست هام يونايتد خلال لقاء الفريقين على استاد لندن في بداية مشوار سيتي للدفاع عن لقبه.

كما أصبح اللاعب البالغ عمره 22 عاما ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحصل على ركلة جزاء ثم ينفذها بنجاح، بعد ألكسندر باتو مع تشيلسي في أبريل/نيسان 2016 ضد أستون فيلا.

وأشار موقع OPTA للإحصاءات إلى أن هذه سادس مرة يسجل فيها هالاند في أول ظهور له بإحدى البطولات بعد كأس النرويج ودوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني وأخيرا الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبلغت دقة تمريرات هالاند 100٪ في الثلث الأخير من الملعب في الشوط الأول واستخلص الكرة بنفس النسبة من الخصم ولمس الكرة خمس مرات داخل منطقة الجزاء وسنحت له فرصتان سجل منهما هدفا.

2 – Erling Haaland is the second Manchester City player to score a brace on his Premier League debut, following Sergio Agüero in August 2011. Heir. pic.twitter.com/gkPyTX7RKl — OptaJoe (@OptaJoe) August 7, 2022

2 – Erling Haaland is the second debutant in Premier League history to both win a penalty and then successfully convert it, after Alexandre Pato for Chelsea in April 2016 (v Aston Villa). Treat. pic.twitter.com/R9WDAlzJIi — OptaJoe (@OptaJoe) August 7, 2022

وظهر المهاجم النرويجي لأول مرة مع فريق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا في مباراة درع المجتمع ضد ليفربول يوم الأحد الماضي على ملعب كينغ باور وتحمل أمسية محبطة، حيث أضاع فرصة ذهبية على بُعد ست ياردات في الخسارة 3-1.

ومقابل الضجة التي صاحبت انتقاله من دورتموند إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، يحمل المهاجم النرويجي الكثير من التوقعات، ومع ذلك فهو مرتاح بشأن احتمال أن يستغرق الأمر وقتًا للتكيف مع بطولة جديدة.

وقال في مقابلة حصرية مع شبكة ”سكاي سبورتس“: ”سننظر في الاستقرار، يمكن للاعبين أن يأخذوا وقتا للتكيف، ويمكن لآخرين أن يدخلوا مباشرة في أجواء البطولة، علينا أن نرى، لكنني لست قلقًا، هذه هي الحياة كلاعب كرة قدم – عليك أن تتعايش معها.

”يتم الحكم عليك كل أسبوع على ما تفعله في أرض الملعب وعليك تقديم أفضل ما لديك وبذل قصارى جهدك. بالنسبة لي كمهاجم، هذا شيء لا يمكنني التشديد عليه لأنه إذا فكرت كثيرًا، فقد ينتهي بك الأمر إلى القيام بأشياء لا تريد القيام بها، الأمر كله يتعلق بمحاولة الاستمتاع وعيش اللحظة، يتحدث الناس عما فعلته قبل عام، ولكن المباراة التالية هي المهمة“.

وسجل هالاند 86 هدفًا مذهلاً في 89 مباراة فقط في جميع المسابقات مع دورتموند قبل وصوله إلى إنجلترا، مما جعله هدفًا رئيسيًا لنخبة الأندية الأوروبية، وقد بلغ للتو 22 عامًا فقط، ويعترف بأنه انضم إلى مانشستر سيتي من أجل تعزيز تطوره.