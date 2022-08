هالاند يبدأ مشواره بالدوري الإنجليزي برقم قياسي مع مانشستر سيتي

أصبح النرويجي إرلينغ هالاند ثاني لاعب في مانشستر سيتي يسجل ثنائية في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الهداف التاريخي للنادي، في أغسطس/آب 2011.

وسجل هالاند هدفين بواقع هدف في كل شوط في مرمى وست هام يونايتد خلال لقاء الفريقين على استاد لندن في بداية مشوار سيتي للدفاع عن لقبه.

كما أصبح اللاعب البالغ عمره 22 عاما ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحصل على ركلة جزاء ثم ينفذها بنجاح، بعد ألكسندر باتو مع تشيلسي في أبريل/نيسان 2016 ضد أستون فيلا.

وأشار موقع OPTA للإحصاءات إلى أن هذه سادس مرة يسجل فيها هالاند في أول ظهور له بإحدى البطولات بعد كأس النرويج ودوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني وأخيرا الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبلغت دقة تمريرات هالاند 100٪ في الثلث الأخير من الملعب في الشوط الأول واستخلص الكرة بنفس النسبة من الخصم ولمس الكرة خمس مرات داخل منطقة الجزاء وسنحت له فرصتان سجل منهما هدفا.

2 – Erling Haaland is the second Manchester City player to score a brace on his Premier League debut, following Sergio Agüero in August 2011. Heir. pic.twitter.com/gkPyTX7RKl

2 – Erling Haaland is the second debutant in Premier League history to both win a penalty and then successfully convert it, after Alexandre Pato for Chelsea in April 2016 (v Aston Villa). Treat. pic.twitter.com/R9WDAlzJIi

— OptaJoe (@OptaJoe) August 7, 2022