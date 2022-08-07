ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: هالاند يدخل السباق مبكرًا

دخل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الجديد سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مبكرا بعدما سجل هدفين في مواجهة ويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتسب الحكم مايكل أوليفير ضربة جزاء لمانشستر سيتي بعد تدخل من ألفونس أريولا على هالاند، ونجح الأخير في تسجيلها بنجاح في الدقيقة 36، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وعاد هالاند وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وهذا أول مرة يسجل فيها هالاند في مباراة رسمية مع مانشستر سيتي بعد فشله في التسجيل على مدار 90 دقيقة أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، قبل أيام، حيث خسر مانشستر سيتي 1/3.

ويبدو أن سباق الصراع على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الحالي سيكون شرسا مع تسجيل النجم المصري محمد صلاح (هداف الموسم الماضي)، والوافد الجديد إلى ليفربول، الأوروغواياني دارويز نونيز، في حين سجل الكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام، وباسكال غروس لاعب برايتون، هدفين لكل منهما في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ينل أي لاعب من مانشستر سيتي جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز منذ تولي المدرب الإسباني بيب غوارديولا تدريب الفريق في 2016.