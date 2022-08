تين هاغ يسير على خطى مواطنه فان غال في الهزائم مع مانشستر يونايتد

أصبح الهولندي إريك تين هاغ أول مدير فني لمانشستر يونايتد يخسر أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مواطنه لويس فان غال في أغسطس/آب 2014 ضد سوانزي سيتي.

وسقط مانشستر يونايتد على أرضه في أولد ترافورد وخسر بهدفين مقابل هدف أمام برايتون آند هوف ألبيون في افتتاح مباريات الفريقين بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت إحصاءات OPTA إن هذه ثاني خسارة على التوالي في الدوري ليونايتد أمام برايتون الذي حقق أكبر انتصار في تاريخه بالمسابقة عندما تغلب على يونايتد 4-صفر، في السابع من مايو/آيار الماضي. وجاء انتصار، اليوم الأحد، أول فوز لبرايتون في ملعب أولد ترافورد في تاريخ لقاءات الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

