تين هاغ يسير على خطى مواطنه فان غال في الهزائم مع مانشستر يونايتد

أصبح الهولندي إريك تين هاغ أول مدير فني لمانشستر يونايتد يخسر أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مواطنه لويس فان غال في أغسطس/آب 2014 ضد سوانزي سيتي.

وسقط مانشستر يونايتد على أرضه في أولد ترافورد وخسر بهدفين مقابل هدف أمام برايتون آند هوف ألبيون في افتتاح مباريات الفريقين بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت إحصاءات OPTA إن هذه ثاني خسارة على التوالي في الدوري ليونايتد أمام برايتون الذي حقق أكبر انتصار في تاريخه بالمسابقة عندما تغلب على يونايتد 4-صفر، في السابع من مايو/آيار الماضي. وجاء انتصار، اليوم الأحد، أول فوز لبرايتون في ملعب أولد ترافورد في تاريخ لقاءات الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

1 – Erik ten Hag is the first Manchester United manager to lose his first Premier League game in charge since Louis van Gaal in August 2014 against Swansea City. Setback. pic.twitter.com/hOXpr8wRdm — OptaJoe (@OptaJoe) August 7, 2022

وقبل مباراة اليوم، لم يفز برايتون أبدا بأي مباراة في الدوري في مانشستر، وفشل في 11 محاولة ضد مانشستر يونايتد وسيتي، لكنه نجح وألحق بالمدير الفني الهولندي تين هاغ أول هزيمة رسمية له في الدوري الممتاز.

وظهر بعض الاحتجاجات الغاضبة من المشجعين ضد عائلة غليزر الأمريكية المالكة للنادي قبل انطلاق المباراة وهو أمر بات مألوفا. وتقدم برايتون بعد نصف ساعة من البداية حيث مرر لياندرو تروسارد الكرة إلى داني ويلبيك، مهاجم يونايتد السابق، الذي أرسل كرة عرضية حولها باسكال غروس إلى هدف.

وبعد تسع دقائق، أضاف غروس الهدف الثاني ليرفع رصيده إلى ستة أهداف أمام يونايتد بالتخصص، حيث أخفق ديفيد دي خيا حارس يونايتد في التعامل مع محاولة سولي مارش لترتد الكرة ويتابعها اللاعب الألماني بنجاح بتسديدة قوية داخل المرمى.

وأشرك تين هاغ المهاجم البرتغالي في الدقيقة 53، ومنح اللاعب، الذي ذكرت تقارير أنه يريد الرحيل عن النادي، الدفعة المطلوبة لمحاولة العودة.

وقلص يونايتد الفارق في الدقيقة 68 حيث حدث ارتباك داخل منطقة الجزاء قبل أن يحاول أليكسيس ماك أليستر لاعب برايتون إبعاد الكرة لكنه سجل بطريق الخطأ في مرماه.

وكُلف تين هاغ مدرب أياكس أمستردام السابق (52 عاما) بقيادة ثورة تصحيح مطلوبة بعدما اكتسب سمعة كمدرب صارم ويجيد التعامل مع اللاعبين خاصة أن موسم يونايتد انتهى بحالة تذمر.