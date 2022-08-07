ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في أول مباراة للمدرب تين هاغ

سقط مانشستر يونايتد 1/2 أمام ضيفه برايتون اليوم الأحد على ملعبه أولد ترافورد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول مباراة رسمية للفريق تحت قيادة المدرب الهولندي إيبريك تين هاغ.

وسجل باسكال غروز الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة 30 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة عرضية من زميله داني ويلبيك، لاعب مانشستر يونايتد السابق.

تين هاغ يكشف سبب غياب رونالدو عن التشكيلة الأساسية في مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون https://t.co/O4OIQy5P26 pic.twitter.com/rhp9DyygAA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2022

وعاد باسكال غروز وسجل الهدف الثاني له ولبرايتون في الدقيقة 39 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة وصلته بعدما صدها الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وفي الدقيقة 68 سجل أليكسيس ماك اليستير لاعب برايتون هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لتصبح النتيجة 2/1.

وبدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المباراة على دكة الاحتياط، وشارك في الدقيقة 53 بدل البرازيلي فريد.

وواصل برايتون تفوقه على مانشستر يونايتد وحقق عليه الفوز الثاني على التوالي، إذ سبق لبرايتون الفوز 4/0 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في مايو الماضي.

رونالدو وفاران في الشوط الأول أمام برايتون! pic.twitter.com/L5w2AjkeqF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2022

وفي آخر 10 مباريات بين مانشستر يونايتد وبرايتون في مختلف المسابقات فاز اليونايتد في 7 مباريات، في حين فاز برايتون ثلاث مرات، بينها الفوز في آخر مواجهتين.

ومن المقرر أن يحل مانشستر يونايتد ضيفا على برينتفورد يوم السبت 13 أغسطس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولحساب الجولة ذاتها تعادل ليستر سيتي 2/2 مع ضيفه برينتفورد.

وعلى ملعب كينغ باور تقدم تيموتي كاستاني لليستر سيتي في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة، وعزز كيرنان ديوسبري هال تقدم ليستر سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة 46.

لكن برينتفورد نجح في تعديل الكفة بعدما سجل له ايفان توني وبيليندا جوشوا داسيلفا هدفين في الدقيقتين 62 و86.

وفي وقت لاحق تختتم منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي عندما يحل مانشستر سيتي، حامل اللقب، ضيفا على ويستهام، على استاد لندن الأولمبي.

وأمس السبت فاز تشيلسي 1/0 على إيفرتون، وتوتنهام 5/1 على ساوثهامبتون، ونيوكاسل 2/0 على نوتينغهام فورست، وليدز يونايتد 2/1 على وولفرهامبتون، وبورنموث 2/0 على أستون فيلا.

وافتتح آرسنال الموسم الجديد بالفوز 2/0 على كريستال بالاس.