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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في أول مباراة للمدرب تين هاغ
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2022 14:54 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2022 16:15 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في أول مباراة للمدرب تين هاغ

سقط مانشستر يونايتد 1/2 أمام ضيفه برايتون اليوم الأحد على ملعبه أولد ترافورد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول مباراة رسمية للفريق تحت قيادة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سقط مانشستر يونايتد 1/2 أمام ضيفه برايتون اليوم الأحد على ملعبه أولد ترافورد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول مباراة رسمية للفريق تحت قيادة المدرب الهولندي إيبريك تين هاغ.

وسجل باسكال غروز الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة 30 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة عرضية من زميله داني ويلبيك، لاعب مانشستر يونايتد السابق.

وعاد باسكال غروز وسجل الهدف الثاني له ولبرايتون في الدقيقة 39 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة وصلته بعدما صدها الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وفي الدقيقة 68 سجل أليكسيس ماك اليستير لاعب برايتون هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لتصبح النتيجة 2/1.

وبدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المباراة على دكة الاحتياط، وشارك في الدقيقة 53 بدل البرازيلي فريد.

وواصل برايتون تفوقه على مانشستر يونايتد وحقق عليه الفوز الثاني على التوالي، إذ سبق لبرايتون الفوز 4/0 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في مايو الماضي.

وفي آخر 10 مباريات بين مانشستر يونايتد وبرايتون في مختلف المسابقات فاز اليونايتد في 7 مباريات، في حين فاز برايتون ثلاث مرات، بينها الفوز في آخر مواجهتين.

ومن المقرر أن يحل مانشستر يونايتد ضيفا على برينتفورد يوم السبت 13 أغسطس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولحساب الجولة ذاتها تعادل ليستر سيتي 2/2 مع ضيفه برينتفورد.

وعلى ملعب كينغ باور تقدم تيموتي كاستاني لليستر سيتي في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة، وعزز كيرنان ديوسبري هال تقدم ليستر سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة 46.

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لكن برينتفورد نجح في تعديل الكفة بعدما سجل له ايفان توني وبيليندا جوشوا داسيلفا هدفين في الدقيقتين 62 و86.

وفي وقت لاحق تختتم منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي عندما يحل مانشستر سيتي، حامل اللقب، ضيفا على ويستهام، على استاد لندن الأولمبي.

وأمس السبت فاز تشيلسي 1/0 على إيفرتون، وتوتنهام 5/1 على ساوثهامبتون، ونيوكاسل 2/0 على نوتينغهام فورست، وليدز يونايتد 2/1 على وولفرهامبتون، وبورنموث 2/0 على أستون فيلا.

وافتتح آرسنال الموسم الجديد بالفوز 2/0 على كريستال بالاس.

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