تين هاغ يكشف سبب غياب رونالدو عن التشكيلة الأساسية في مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

كشف المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد سبب قراره ببقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في المباراة الافتتاحية لليونايتد ضد برايتون، اليوم الأحد.

وطلب رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد في وقت سابق من الصيف، حيث يريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا وليس الدوري الأوروبي، لكن الكثير من الأندية الكبرى رفضت التعاقد معه.

وبسبب مشاكل شخصية غاب رونالدو عن الجولة التحضيرية لمانشستر يونايتد في آسيا، وظهر في مباراة واحدة فقط، حيث لعب 45 دقيقة في المباراة الودية الأخيرة للنادي ضد رايو فاليكانو.

وقال تين هاغ إن هذا هو السبب الذي جعله يضع رونالدو على مقاعد البدلاء في أول مباراة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وفي حديثه قبل مباراة برايتون يوم الأحد، قال تين هاغ: ”نعم، لقد كان الموسم التحضيري قصيرًا لرونالدو، لقد بدأ التدريب الأسبوع الماضي فقط ولم يكن لديه سوى 45 دقيقة على أرض الملعب، إنه ليس بمستويات اللياقة مثل باقي أعضاء الفريق“.

وأضاف المدرب الهولندي: ”لقد رأينا نهاية هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز، كانت مباريات صعبة للغاية وعالية الكثافة، بالضغط من الأمام، لذلك عليك أن تكون لائقًا للقيام بذلك“.

Cristiano Ronaldo arrives at Old Trafford ahead of Manchester United's clash with Brighton ⚽

Will he be in the starting line-up? 💭 pic.twitter.com/LuuJwxxwtX

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 7, 2022