جماهير مانشستر يونايتد تحتج بقوة على ملاك النادي قبل مواجهة برايتون (فيديو)

حرصت جماهير مانشستر يونايتد على تنظيم وقفة احتجاجية ضد إدارة ناديها، يوم الأحد، قبل أولى جولات موسم الدوري الإنجليزي ضد برايتون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، على ملعب ”أولد ترافورد“.

وحمل المحتجون لافتات ضد إدارة ناديهم وهتفوا مطالبين برحيلهم، قائلين: ”نحن نريد خروج الغلايزرز“.

ويبدو أن الاحتجاجات جاءت بسبب سوء أوضاع الفريق وعدم إبرامه تعاقدات قوية، بالإضافة لأزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو ورغبته في الرحيل عن الفريق، في ظل عدم مشاركة الفريق بدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

ويستهدف مانشستر يونايتد لبداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بشكل جيد، بعدما احتل المركز السادس في الموسم الماضي، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويستهل يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد، عندما يستضيف برايتون، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون المباراة هي الأولى على المستوى الرسمي للمدرب إريك تين هاغ في قيادة مانشستر يونايتد، حيث قاد المدرب فريقه في أكثر من مباراة ودية هذا الصيف.

ويعد تين هاغ هو ثامن مدرب يقود مانشستر يونايتد خلال الأعوام التسعة الأخيرة بعد اعتزال السير أليكس فيرغسون، بمن فيهم المدربون المؤقتون، وتمكن 6 من المدربين السبعة الذين سبقوه من تحقيق الفوز في أول مباراة رسمية لهم.

وظهر رونالدو خارج أسوار ملعب ”أولد ترافورد“، وهو في حالة جيدة وبدا على ما يرام وجاهزًا لخوض أولى مبارياته في الموسم الجديد برفقة مانشستر يونايتد.

وقام رونالدو بالتوقيع للجماهير المتواجدة خارج الملعب، حيث ظل البرتغالي لبضع دقائق، وقام بالتوقيع لكل الجماهير المتواجدة تقريبًا.

Cristiano Ronaldo arrives at Old Trafford ahead of Manchester United's clash with Brighton ⚽

Will he be in the starting line-up? 💭 pic.twitter.com/LuuJwxxwtX

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 7, 2022