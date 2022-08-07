واين روني يطالب مانشستر يونايتد بالسماح لكريستيانو رونالدو بالرحيل

يرى واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أن ناديه يجب أن يسمح لكريستيانو رونالدو بالرحيل إذا أراد أن يبني فريقا ناجحا في المستقبل مع المدرب إيريك تين هاغ.

وعاد رونالدو، البالغ 37 عاما، إلى يونايتد الموسم الماضي قادما من يوفنتوس، وتشير تقارير صحفية إلى رغبته في ترك أولد ترافورد بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكتب روني، مدرب دي.سي يونايتد الأمريكي، في مقال بصحيفة تايمز ”أعتقد أن يونايتد يجب أن يسمح لكريستيانو رونالدو بالمغادرة، هذا لا يعني أن رونالدو لا يمكنه اللعب بفريق تين هاغ، يمكنه اللعب بأي فريق“.

وأضاف ”رونالدو يسجل الأهداف دائما لكن من وجهة نظري الشخصية يونايتد ليس مستعدا للمنافسة على لقب الدوري حاليا، لذا فإن الهدف بناء فريق يمكنه التتويج باللقب خلال ثلاث أو أربع سنوات ويجب التخطيط لذلك“.

وأحرز رونالدو 24 هدفا بجميع المسابقات بالموسم الماضي ليشكل واحدة من نقاط الضوء القليلة بموسم للنسيان أنهاه يونايتد في المركز السادس بالدوري.

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لتين هاغ قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون https://t.co/wclslmxA3A pic.twitter.com/HRaxyWljjf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2022

وقال تين هاغ هذا الأسبوع إنه سعيد بوجود ”مهاجم من أعلى مستوى“ مثل رونالدو بتشكيلته ويتطلع للعمل معه.

ويأمل روني، هداف يونايتد التاريخي، في أن يتمكن الهولندي تين هاغ من تطبيق أسلوب لعب واضح بالنادي.

وتابع ”أعتقد أنه من أهم الأشياء التي سنراها من تين هاغ أنه يسعى حقا لترك بصمته على هوية اللعب“.

ويبدأ يونايتد مسيرته بالموسم الجديد على أرضه أمام برايتون أند هوف ألبيون في وقت لاحق اليوم.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن رحيل رونالدو عن يونايتد لن يكون سهلا، في ظل تمسك النادي باستمراره، فضلا عن رفض عدة أندية أوروبية فكرة التعاقد معه، أبرزها باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ، لعدة أسباب على رأسها راتبه الكبير.

ووجه النجم البرتغالي رسالة مقتضبة قبل ساعات على انطلاق مشوار فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر عبر خاصية ”الإستوري“ على موقع ”إنستغرام“ صورة له بقميص مانشستر يونايتد، وكتب ”مستعد“، في إشارة واضحة إلى جاهزيته للمشاركة في المباراة.