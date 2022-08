توخيل: ألونسو يريد الرحيل عن تشيلسي

قال توماس توخيل، مدرب تشيلسي، إن المدافع ماركوس ألونسو غاب عن تشكيلة المباراة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت، أمام إيفرتون بسبب رغبته في مغادرة النادي.

وأبلغ توخيل الصحفيين عقب الفوز 1-صفر في أول انتصار بملعب ”غوديسون بارك“ منذ 2017 ”طلب (ألونسو) الرحيل ووافقنا على رغبته، لذا لم يكن من المنطقي وضعه بالملعب“.

ووصل ألونسو، البالغ 31 عاما، إلى ستامفورد بريدج في 2016 وكان ركيزة مهمة بالفريق اللندني في المواسم الماضية.

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بانتقاله إلى برشلونة.

ورغم فوز السبت يرى توخيل أن دفاعه لم يكن في المستوى المنشود أمام إيفرتون.

Marcos Alonso to Barcelona, matter of time as revelaed yesterday. Also Thomas Tuchel has confirmed he wants to leave: “Yes, Marcos asked to leave and we agreed to this”. 🚨🔵🔴 #FCB

“It would make no sense to put him on the pitch today”, Tuchel added via @AdamNewson. pic.twitter.com/FJs4dDyfnE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2022