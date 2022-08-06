ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يقتنص التعادل من فولهام في افتتاح مبارياتهما بالموسم الجديد

اقتنص فريق ليفربول التعادل من نظيره فولهام، بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب ”كرافين كوتيغ“ بالجولة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي.

وأحرز الدولي الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام الهدف الأول لفريقه في شباك ليفربول بالدقيقة 32.

وجاء هدف فولهام بعد هجمة مرتدة رائعة من الجهة اليمنى قادها كيني تيتي، ثم أرسل كرة عرضية رائعة لداخل منطقة الجزاء، ارتقى لها ميتروفيتش وصعد أعلى ألكسندر أرنولد وضرب الكرة برأسه بقوة سكنت شباك الحارس أليسون بيكر.

وفي الدقيقة 64 من الشوط الثاني، تمكن الدولي الأوروغواياني، داروين نونيز، مهاجم ليفربول، من إحراز هدف التعادل.

وجاء هدف نونيز والذي شارك كبديل بدلًا من فيرمينو، بعد عرضية رائعة من الدولي المصري محمد صلاح عبر الجهة اليسرى، ليقابلها الأوروغواياني بالكعب ويسجل بشكل رائع في شباك أصحاب الأرض.

محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا عقب هدفه في مباراة ليفربول ضد فولهام https://t.co/1uEWouyvtl pic.twitter.com/EjHhueokyy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2022

ولكن فولهام عاد للتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 71، عن طريق ألكسندر ميتروفيتش من ضربة جزاء سددها في شباك حارس ليفربول.

وفي الدقيقة 81 سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في شباك فولهام.

بهذه النتيجة، وضع ليفربول أول نقطة في رصيده ليحتل المركز الثالث، خلف آرسنال المتصدر، وفولهام صاحب المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

وكان فريق ليفربول، قد أنهى الموسم الماضي من البريميرليغ في المركز الثاني، برصيد 92 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الفائز باللقب.

على الجانب الآخر، فقد نجح فريق فولهام في الصعود إلى الدوري الإنجليزي، بعدما أنهى النسخة الماضية من تشامبيونشيب في المركز الأول.