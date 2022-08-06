محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا عقب هدفه في مباراة ليفربول ضد فولهام

افتتح الدولي المصري محمد صلاح سجله التهديفي في الدوري الإنجليزي بهدف رائع في شباك فولهام، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”كرافين كوتيغ“ بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 81 بعدما تابع الكرة من داخل منطقة جزاء فولهام ليضعها مباشرة في الشباك.

وتمكن صلاح من التسجيل في المباريات الافتتاحية في المواسم الخمسة الماضية مع ليفربول في البريميرليغ، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق هذا الرقم.

وعقب تسجيله هدفه ضد فولهام اليوم أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الأولى بالبريميرليغ في 6 مواسم متتالية.

Breaking his own records again ⚽ pic.twitter.com/IomxmJxmiq — Liverpool FC (@LFC) August 6, 2022

وأحرز الدولي الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام الهدف الأول لفريقه في شباك ليفربول بالدقيقة 32.

وجاء هدف فولهام بعد هجمة مرتدة رائعة من الجهة اليمنى قادها كيني تيتي، ثم أرسل كرة عرضية رائعة لداخل منطقة الجزاء، ارتقى لها ميتروفيتش وصعد أعلى ألكسندر أرنولد وضرب الكرة برأسه بقوة سكنت شباك الحارس أليسون بيكر.

وفي الدقيقة 64 من الشوط الثاني، تمكن الدولي الأوروغواياني، داروين نونيز، مهاجم ليفربول، من إحراز هدف التعادل.

وجاء هدف نونيز والذي شارك كبديل بدلًا من فيرمينو بعد عرضية رائعة من الدولي المصري محمد صلاح عبر الجهة اليسرى، ليقابلها الأوروغواياني بالكعب ويسجل بشكل رائع في شباك أصحاب الأرض.

ولكن فولهام عاد للتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 71، عن طريق ألكسندر ميتروفيتش من ضربة جزاء سددها في شباك حارس ليفربول.

وفي الدقيقة 81 سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في شباك فولهام.