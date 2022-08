محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا عقب هدفه في مباراة ليفربول ضد فولهام

افتتح الدولي المصري محمد صلاح سجله التهديفي في الدوري الإنجليزي بهدف رائع في شباك فولهام، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”كرافين كوتيغ“ بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 81 بعدما تابع الكرة من داخل منطقة جزاء فولهام ليضعها مباشرة في الشباك.

وتمكن صلاح من التسجيل في المباريات الافتتاحية في المواسم الخمسة الماضية مع ليفربول في البريميرليغ، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق هذا الرقم.

وعقب تسجيله هدفه ضد فولهام اليوم أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الأولى بالبريميرليغ في 6 مواسم متتالية.

Breaking his own records again ⚽ pic.twitter.com/IomxmJxmiq

— Liverpool FC (@LFC) August 6, 2022