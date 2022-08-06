ما قصة القميص الملعون في تشيلسي؟

اعترف توماس توخيل مدرب تشيلسي بأنه لا أحد يريد أن يرتدي القميص رقم 9 الذي أخلاه روميلو لوكاكو بسبب ”لعنة“ تعود إلى أيام فرناندو توريس.

وعاد لوكاكو للانضمام إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة في يونيو بعد عودته إلى ستامفورد بريدج في صفقة قياسية للبلوز بلغت 97.5 مليون جنيه إسترليني وسجل 15 هدفًا فقط في 44 مباراة الموسم الماضي.

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ويفكر تشيلسي في خطوة ضم بيير إيمريك أوباميانغ لاعب برشلونة بعد رفضه الشهر الماضي فرصة للتعاقد مع كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد.

وتم ارتداء القميص رقم 9 من قبل العديد من المهاجمين العالميين الذين لم يرقوا إلى مستوى التوقعات، بما في ذلك توريس، الذي سجل 20 هدفًا في أكثر من 100 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2011 و 2014، وراداميل فالكاو، وألفارو موراتا، وغونزالو هيغواين، ولوكاكو.

وكشف توخيل أنه اكتسب سمعة طيبة بسبب الفشل في تشيلسي، وقال المدرب الألماني: ”إنه ملعون، إنه ملعون، الناس يقولون لي إنه ملعون، ليس الأمر أننا نتركه مفتوحًا لأسباب تكتيكية“.

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وأضاف: ”لم يكن هناك طلب كبير على الرقم 9، اللاعبون يريدون أحيانًا تغيير الأرقام، لكن من المدهش أن لا أحد يريد أن يلمسه، كل من هو أكبر مني في النادي يقول لي: ”آه، كما تعلمون، كان لديه 9 ولم يسجل ولديه 9 ولم يسجل أيضًا، لذلك لدينا الآن لحظة حيث لا أحد يريد أن يلمس القميص رقم 9“.

وسُئل المدير الفني الألماني عما إذا كان يرغب في التعاقد مع مهاجم، بعد رفض التعليق على إمكانية ضم أوباميانغ، الذي أداره في بروسيا دورتموند وقال: ”دعونا نرى ذلك ونتحقق منه“.

وأضاف: ”لقد أتينا من لعنة رقم 9 هذه؛ أنا أيضًا أؤمن بالخرافات، يمكنني أن أفهم لماذا لا يلمس اللاعبون رقم 9 ولديهم تفضيلات أخرى، الأمر على هذا النحو، لكنني أعتقد أن رحيم استيرلينغ سيساعدنا كثيرًا، وبشكل عام تقع على عاتقنا مسؤولية إنشاء المزيد من المواقف الهجومية حتى يكون لدينا المزيد من اللاعبين في منطقة الجزاء.

ومن المتوقع أن يضاعف تشيلسي سعيه للحصول على ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي بعد رفض عرضه البالغ 60 مليون جنيه إسترليني هذا الأسبوع، لكن توخيل قال إنه كان يركز على رحلة السبت إلى إيفرتون.