برشلونة يبدأ الاتصالات مع مانشستر سيتي لضم برناردو سيلفا

كشفت صحيفة ”سبورت“ أن برشلونة بدأ الاتصالات مع مانشستر سيتي بهدف التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة مقتنع بأنه يمكنه حسم الصفقة.

وتتمثل فكرة برشلونة في محاولة خفض سعر الصفقة قدر الإمكان بمجرد أن يطلب اللاعب مغادرة مانشستر سيتي والتوصل إلى اتفاق كامل معه.

وأوضحت أن برشلونة يريد ضم سيلفا لـ4 مواسم وأن تكون الصفقة مستقلة عن مستقبل لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ.

وصرح جوان لابورتا، رئيس برشلونة، أمس الجمعة، أن برشلونة يقوم بتشكيل فريق مذهل ويمكن أن يدخل سوق الانتقالات هذا في التاريخ.

وأصبح برناردو سيلفا هدفًا استراتيجيًا لبرشلونة، حيث تعمل إدارة النادي على ضم اللاعب قبل 31 أغسطس.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن التفاوض مع مانشستر سيتي لن يكون سهلًا على الإطلاق، لكن اللاعب البرتغالي يضغط بشدة ويعتقد أنه سيكون هناك اتفاق قريبًا.

ولم يطلب مانشستر سيتي 100 مليون يورو، وقالت الصحيفة إن تكلفة الصفقة قد تصل إلى 80 مليون يورو.

وبرناردو سيلفا لاعب يشارك بشكل منتظم تحت قيادة بيب غوارديولا، لكن المدرب الإسباني يعرف أن اللاعب يريد المغادرة بأي طريقة ممكنة كما ذكرت ”سبورت“.

وبحسب الصحيفة فإن الوضع الشخصي لسيلفا يائس ويريد المغادرة لأنه ليس سعيدًا بالعيش في مانشستر، وإن خيار برشلونة يُنظر إليه على أنه حل جيد لجميع الأطراف.

وأكدت أن برشلونة، من حيث المبدأ، لم يفكر في التعاقد مع برناردو سيلفا إلا إذا غادر فرينكي دي يونغ، لكن الأمور تغيرت، فبرشلونة بات لديه ما يكفي من القوة المالية للتعامل مع الصفقة دون رحيل الهولندي.

وأوضحت أن برشلونة وعد برناردو سيلفا بأنه سيحضر إلى الكامب نو، وأن التعاقد معه سيكون أيضًا بمثابة أقصى ضغط على فرينكي دي يونغ للرحيل عن الفريق، حيث قد يضطر الأخير إلى التفكير أكثر في مستقبله قبل 31 أغسطس، على الرغم من أن خوان لابورتا وعد دي يونغ بأنه سيستمر إذا تم تخفيض راتبه بنسبة 50% تقريبًا.

وختمت ”سبورت“ تقريرها بأن برشلونة بدأ المفاوضات بالفعل وربما يكون الأسبوع المقبل حاسما في صفقة برناردو سيلفا، وأن هناك تفاؤلًا في برشلونة بحسم الصفقة قبل التعاقد مع ماركوس ألونسو، الذي سيكون آخر لاعب يتعاقد معه برشلونة هذا الصيف.