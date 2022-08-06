تشيلسي يعرض ماركوس ألونسو على برشلونة ضمن صفقة فرينكي دي يونغ

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن تشيلسي وبرشلونة يحاولان بالفعل إغلاق صفقة انتقال فرينكي دي يونغ إلى النادي اللندني، وسيتم تضمين الجناح ماركوس ألونسو في العملية.

وأكدت أن النادي اللندني قدم بالفعل عرضًا ماليا بقيمة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى الظهير الأيسر ماركوس ألونسو مقابل فرينكي دي يونغ، وهنالك قناعة بإمكانية التوصل إلى اتفاق، على الرغم من أن اللاعب الهولندي نفسه بحاجة إلى الإقناع.

وفي حالة عدم رغبة دي يونغ في الذهاب إلى تشيلسي، سيبيع النادي الإنجليزي ماركوس ألونسو بأقل من 10 ملايين إلى برشلونة كما ذكرت الصحيفة.

وأشارت إلى أنه تم تحديد عطلة نهاية الأسبوع على أنها محطة لمحاولة وضع العملية في المسار الصحيح، على الرغم من اعتراف تشيلسي أنه سيكون من الصعب للغاية إقناع دي يونغ، الذي لا يزال يتمسك بفكرة الاستمرار في برشلونة.

وذكرت ”سبورت“ أن بيئة دي يونغ تقوم بعمل أرقام لتخفيض راتبه ليكون قادرًا على الحصول على مكان في تشكيلة برشلونة وإذا لم يكن ذلك ممكنًا فسيوافق فرينكي على التحدث إلى تشيلسي ويمكن إغلاق الصفقة.

في حين ينتظر ماركوس ألونسو اتفاقًا بين الناديين قد يكون مرتبطًا أو غير مرتبط بصفقة دي يونغ.

وفي حالة عدم ذهاب دي يونغ إلى تشيلسي، سيحاول البلوز وبرشلونة إغلاق عملية الانتقال الخالصة والبسيطة مقابل أقل من 10 ملايين يورو.

وقالت ”سبورت“ إن الظهير الإسبان لم يتوصل إلى اتفاق كامل مع برشلونة بشأن عقده الخاص.

وعلى الرغم من كل شيء، لديه كلمة من نادي برشلونة بأنهم سيتعاقدون معه، وفي الأسبوع المقبل، سيحاولون وضع كل شيء على المسار الصحيح.

وفي الوقت الحالي سينتظر ألونسو في لندن والشيء الوحيد الذي طلبه هو عدم اللعب لتجنب الإصابات ولأنه يشعر بالفعل بالخروج من النادي.