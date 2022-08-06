كلوب يتحدث عن تأثير تجديد عقد محمد صلاح على ليفربول

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح سيعود أكثر قوة ورغبة وأفضل من أي وقت بعد تجديد عقده وسيحاول التكفير عن آخر لقاءين، في الموسم الماضي، والتي شهدت خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا .

وبعد مفاوضات طويلة شهدت عدة محطات صعبة توصلت إدارة ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح حتى صيف 2025 وبراتب يبلغ حوالي 400 ألف جنيه إسترليني، في الأسبوع، يجعله أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز والرابع بين لاعبي كرة القدم في العالم بحسب صحيفة ”ديلي ميل“.

ديلي ميل: محمد صلاح أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي والرابع على مستوى العالم https://t.co/gGPuEdwYeB pic.twitter.com/A4vkp3CdQz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 2, 2022

ويرى كلوب أن تجديد عقد النجم المصري بدد سحابة عدم اليقين في الفريق وأعطت دفعة قوية للنادي بما فيهم محمد صلاح.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة ”ميرور“: ”لقد منحنا جميعًا دفعة قوية وله أيضًا، لقد بدا حادًا في فترة الإعداد قبل الموسم حتى نكون صادقين“.

وأضاف حول إمكانية رفع أي ضغط على نجمه: ”لا أعرف بنسبة 100%، لكن محمد صلاح في حالة جيدة وهو سعيد بوجوده هنا“.

وأكد المدرب الألماني أن الوضع الحالي أفضل من دخول محمد صلاح السنة الأخيرة في عقده وقال: ”بطبيعة الحال الوضع أفضل بكثير من لو كانت السنة الأخيرة في عقده، سيساعدنا كثيرًا لمعرفة الوضع حول السنوات المقبلة أفضل من سنة واحدة“.

فان دايك يدعم محمد صلاح للوصول للقمة مرة أخرى مع ليفربول في الموسم الجديد https://t.co/L2IOXXk79a pic.twitter.com/9z2rFieIUW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2022

وكان بعض زملاء محمد صلاح ومن بينهم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك قد أكدوا على تأثير مفاوضات تجديد العقد على مستوى النجم المصري محمد صلاح خاصة في نهاية الموسم وقال: ”في نهاية الموسم، من أبريل ربما حتى النهاية، كان هناك الكثير من الحديث عن عقده وأشياء أخرى. كلنا بشر وربما أثر ذلك عليه قليلًا للأسف“.

ولكن الآن بعد أن تم حل كل شيء، يعتقد كلوب أن اليقين في السنوات الثلاث المقبلة – مع توقيع العديد من نجومه الآن على عقود طويلة الأجل – سيساعد في البحث عن التتويج بالألقاب.