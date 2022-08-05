آرسنال يفتتح منافسات الدوري الإنجليزي بالفوز على كريستال بالاس بثنائية

افتتح فريق آرسنال منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز مستحق على كريستال بالاس 2 – صفر، يوم الجمعة، في الجولة الأولى من المسابقة.

وتقدم آرسنال بهدف سجله جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20 لينتهي الشوط الأول بتقدم الغانرز بهدف نظيف.

وأضاف مارك جويهي، لاعب كريستال بالاس، الهدف الثاني لآرسنال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز، حصد آرسنال أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم ليعتلي قمة الترتيب، بشكل مؤقت لحين انتهاء بقية منافسات الجولة.

فيما فشل كريستال بالاس في الحصول على أي نقطة ليقبع في قاع الترتيب بلا رصيد.