نصاب تبوك

رحلات طيران رخيصة

حبس الممرضات

آيتن عامر

بطاقات المساج

مقاطعة booking

شهاب يلطم

مسربة المقطع
أظهر المزيد

رياضة

آرسنال يفتتح منافسات الدوري الإنجليزي بالفوز على كريستال بالاس بثنائية
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2022 20:58 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2022 21:50 GMT

آرسنال يفتتح منافسات الدوري الإنجليزي بالفوز على كريستال بالاس بثنائية

افتتح فريق آرسنال منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز مستحق على كريستال بالاس 2 - صفر، يوم الجمعة، في الجولة الأولى من المسابقة.

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

افتتح فريق آرسنال منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز مستحق على كريستال بالاس 2 – صفر، يوم الجمعة، في الجولة الأولى من المسابقة.

وتقدم آرسنال بهدف سجله جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20 لينتهي الشوط الأول بتقدم الغانرز بهدف نظيف.

وأضاف مارك جويهي، لاعب كريستال بالاس، الهدف الثاني لآرسنال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز، حصد آرسنال أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم ليعتلي قمة الترتيب، بشكل مؤقت لحين انتهاء بقية منافسات الجولة.

فيما فشل كريستال بالاس في الحصول على أي نقطة ليقبع في قاع الترتيب بلا رصيد.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play